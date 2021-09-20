Небезпечні електросамокати. Чи можна покарати недопішоходів за "ДТП"

Українські дороги, і так далекі від безпеки, стали ще небезпечніші. На них з’явились електросамокати. На жаль, "водії" цього зручного та легкого електротранспорту часто-густо наражають на небезпеку і себе, й інших. Але чи можна їх покарати?

З дитиною на червоне світло світлофора? - Чом би й ні?

На самокаті у чотирьох? – Легко.

Врізатися у "швидку", яка їде на виклик? – Ну, то й що?

"Мама з дитиною, дитина спереду, а вона просто летить на червоне світло. Перелітає через пішохідний перехід, автомобілі пригальмовують… Не те, що вона не дотримується правил. Вона навіть не дивилася по сторонах!", - коментує "Грошам" один з наведених вище випадків керівник автошколи, автоінструктор Сергій Антонов.

На українських шляхах через двоколісний недотранспорт коїться казна-що. І часто така безвідповідальність закінчується трагедією.

Так, у Львові водійка на БМВ збила хлопця на самокаті. З тяжкими травмами 21-річний потерпілий опинився у реанімації.

А от у Вінниці під колесами вантажівки загинув 10-річний хлопчик. Він раптово виїхав на електросамокаті на пішохідний перехід. Водій машини загальмувати не встиг. Дитина померла на місці.

В Одесі зіткнулися двоє юнаків на двоколісних. Від потужного удару об асфальт, в одного з них - проламаний череп.

На Тернопільщині під задні колеса маршрутки потрапив чоловік на моноколесі. Він їхав проїжджою частиною, а водій автобуса його не помітив. Постраждалий помер у кареті "швидкої".

На переконання "Грошей", усе це сталося тому, що закони водіям самокатів неписані. Офіційно закон просто не бачить самокат як вид транспорту. Пішохід, який може пересуватися містом зі швидкість 50-60 кілометрів на годину, як автомобіль, формально все одно пішохід.

Одна справа, якщо на такій швидкості падає сам керманич самокату. Ну, сам розігнався, сам відповідай за наслідки. Але що, коли такий напівпішохід, напівводій збиває інших людей? Як притягти його до відповідальності?

"За загальним правилом, все, що прямо не заборонено, дозволено. Якщо ми говоримо про користувачів дрібного електротранспорту, такої категорії в правилах дорожнього руху і законі про дорожній рух немає. Відповідно не встановлено ніяких прав, не встановлено ніяких обов’язків. Як наслідок, ми не можемо притягнути їх за якісь порушення", - розповів "Грошам" автоюрист Богдан Глядик.

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Киянку Євгенію на тротуарі збив водій електросамоката. Вона показує "Грошам", де впала, і розказує, як це сталось: "Оскільки я впала вперед, у мене травмувалися руки, долоні, коліна, лікті. Садна були. Було дуже боляче йти на роботу. Брала вихідний".

А винуватець навіть не зупинився. Звинуватив у всьому саму дівчину, яка навіть не могла його бачити, адже була розвернута до нього спиною під час зіткнення.

"Він накричав: "Куди преш!". І поїхав. Ніхто нікого не зупинив", - розповідає Євгенія.

За словами автоінструктора Сергія Антонова, самокатники вважаються пішоходами.

"Але навіть пішоходи не поводять себе так на дорозі, як ці учасники дорожнього руху. Вони відчувають свою безкарність", - каже він "Грошам".

У поліції заяву Євгенії прийняли, але робити нічого не збиралися. Мовляв, чекайте, вам зателефонують, ми вам скажемо, коли діло буде прийняте. Зважаючи, що травми були незначні, правоохоронці просто махнули на дівчину рукою.

"Я відчуваю свою беззахисність. Адже там було чотири камери. Тобто знайти цього чоловіка було б нескладно", - впевнена Євгенія.

У таку ж халепу втрапила і мешканка Запоріжжя Ольга Лаврова, коли поверталася додому з банку. "Тут їхала дівчина на електросамокаті та її чоловік на велосипеді, з дитиною. Вони досить швидко їхали. Чоловік їхав трохи попереду, він побачив мою маму, видно вирішив її об’їхати, кинувся своїй дружині під колеса, а вона, щоб не протаранити його вирішила протаранити мою маму", - розповів журналістам син потерпілої Дмитро Лавров.

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Пані Ольга стояти на ногах не могла. Винуватці спочатку залишалися на місці і визнавали свою провину. Але, коли люди розійшлися, свідків не стало, вони просто покинули постраждалу жінку зі зламаним стегном.

Дмитро Лавров каже, якби вчасно не прооперували, жінка могла не ходити зовсім. Лікування коштувало понад 100 тисяч гривень. За описом свідків і відео з камер спостереження, винуватців три місяці шукали всім містом…

Як наслідок, уперше в Україні водійку електросамоката притягли до відповідальності саме як водійку транспортного засобу.

"Це все компенсували, я радий. Щоправда, я чекав, що моральний збиток буде більший. 23 тисячі - це мало", - каже син пані Ольги Дмитро Лавров.

Але, за словами юристів, цей випадок - безпрецедентний. І якщо би винуватиця рішення суду оскаржила, вона без проблем виграла. Адже за законом, електросамокат, - не транспортний засіб.

"На сьогодні, єдиний правильний юридичний варіант, як це зробити, на загальних підставах притягнути. Тобто, якщо нам дійсно завдано тяжких травм, для прикладу, особа може понести кримінальну відповідальність знову ж таки на загальних підставах, як звичайний громадянин", - розповідає "Грошам" автоюрист Богдан Глядик.

Але де ж тоді їздити? На тротуарах це небезпечно для пішоходів. А на проїжджій частині, - для самих водіїв самокатів! Окрім того, щоб їхати поміж автівок, треба знати хоча б елементарні правила дорожнього руху. Відповідь на це запитання ще кілька років тому знайшли у Європі. Прирівняли електросамокат до велосипеда…

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У багатьох країнах дрібний електротранспорт підтримують. По-перше, тому, що електричний. По-друге, розвантажує вулиці від авто. Разом з тим, там діють чіткі обмеження для охочих кататися на електросамокаті. Наприклад, у Франції водієві електросамокату має бути більше ніж 12 років. На тротуарах йому заборонено навіть паркуватися. Користуватися мобільним телефоном та навушниками також не можна. Максимальна швидкість - 25 кілометрів на годину. Усі порушення караються штрафами - 135 євро. А перевищення швидкості обійдеться аж у 1500 євро штрафу.

В Іспанії взялися врегульовувати цю проблему ще у 2018 році. Причиною стала смерть 92-річної жінки після наїзду електросамоката.

Тепер там діють чіткі обмеження:

максимальна швидкість 25 км/год.

їздити тротуарами та пішохідними зонами заборонено, за порушення – штраф 200 євро.

а за кермування електросамокатом напідпитку штраф від 500 до 1000 євро.

У Німеччині електросамокатам заборонено їхати швидше ніж 20 км/год. Так само не можна їздити на тротуарах та на пішохідних зонах. Водій має бути не молодший 14 років. Транспортний засіб повинен мати гальма, ліхтарі і навіть страхування.

Порівнювати усі ці країни з нами важко, у першу чергу тому, що у нас майже нема велодоріжок. Якщо водіїв електросамокатів вигнати з тротуарів, то реально вони всі виїдуть на проїжджі частини, де на них чекає смертельна небезпека. А якщо ще й не змусити їх, якимись тестами чи іспитами, вчити правила дорожнього руху, буде так само як із велосипедистами.

"Майже 50% учнів, які приходять, їздять велосипедами в місті Києві. І практично більша частина з них не те що не виконує, не знає правил дорожнього руху", - розповідає "Грошам" автоінструктор Сергій Антонов.

Поки що водіїв електросамокатів обмежують хіба що прокатні компанії.

"Правил безпеки насправді не так багато. Це - не слухати музику в навушниках, щоб чути, що відбувається навколо, не мати якоїсь важкої сумки, щоб рівновага була, і не кататися вдвох на одному самокаті. Це заборонено, тому, що дуже небезпечно", - розповіла "Грошам" інтернет-маркетолог Олександра Власенко.

Але ці поради - суто рекомендація. Немає штрафів, отже і виконувати їх не обов’язково…

Так чи інакше, електросамокати стрімко увірвалися в наше життя і припали українцям до серця. Тому миритися з ними, так само, як у Європі, треба.

Наші депутати також зареєструвати законопроекти, які мали би врегулювати рух електросамокатів. Їм планують дозволити пересування лише велодоріжками чи по краю проїжджої частини. Заборонити перевозити вантажі чи інших пасажирів. І зобов’язати вдягати шоломи під час поїздки. А поки законопроекти не стали законами, електросамокати виживатимуть пішоходів з їхніх законних пішохідних зон та лишатимуться у рейтингу проблем десь між коронавірусом і глобальним потеплінням.

Повний сюжет про те, що відбувається на дорогах і тротуарах за участі самокатів, яка небезпека чатує "водіїв" такого транспорту та інших учасників дорожнього руху, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші"о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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