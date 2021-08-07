У Львові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмований водій електросамоката.
Як повідомили у поліції Львівської області, аварія сталася 6 червня на вулиці Княгині Ольги.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW Х4, 38-річна жителька Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя. Аварія сталася неподалік пішохідного переходу.
Водій електросамоката отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано у реанімаційне відділення.
Читайте такожЛіг на рейки перед потягом: на Одещині чоловік вчинив самогубствоЗа фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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