Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано.

У Львові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмований водій електросамоката.

Як повідомили у поліції Львівської області, аварія сталася 6 червня на вулиці Княгині Ольги.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW Х4, 38-річна жителька Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя. Аварія сталася неподалік пішохідного переходу.

Водій електросамоката отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано у реанімаційне відділення.

Читайте такожЛіг на рейки перед потягом: на Одещині чоловік вчинив самогубствоЗа фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Автор: Світлана Закелова