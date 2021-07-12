Дівчину, яка збила пішохода, отримала штраф у розмірі 127 тисяч гривень.

Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав електросамокат транспортним засобом у справі про наїзд на пішохода, що знаходився на тротуарі.

Про це повідомляє профільне видання Я і Закон з посиланням на рішення суду.

Згідно з ухвалою суду, електросамокат - це транспортний засіб, призначений для перевезення людей і (або) багажу, зі встановленим на ньому спеціальним обладнанням або механізмами. Відповідно до пункту 11.13 Правил дорожнього руху, забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.

Суд виніс обвинувальний вирок і визнав водія самоката винним у порушенні діючих правил на транспорті (ст. 291 Кримінального кодексу України). Водія засудили на один рік позбавлення волі, але покарання замінили відбуванням випробувального терміну на один рік.

Також суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув з обвинуваченої 127 тисяч гривень штрафу. З яких - 102 тисячі гривень компенсації матеріальної шкоди, 23 тисяч гривень - моральної шкоди, і 2 тисячі гривень - витрати на юридичну допомогу.

Інцидент трапився в червні 2020 року. Водій електросамокату Хіаомі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода. В результаті зіткнення, потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Електротранспорт в Україні: законопроекти

До Верховної Ради внесли два законопроекти, які встановлюють правила руху для водіїв електросамокатів та іншого мобільного електротранспорту (сігвеїв, гіроскутерів і моноколес).

Проекти законів № 5731 і № 5732 були подані до парламенту 5 липня.

Законопроект № 5731 пропонується заборонити керувати електросамокатом людям молодше 16 років. Вони мають право їздити по спеціальних велодоріжках, а якщо їх немає - по краю проїжджої частини дороги, вулиці або узбіччя.

Користувачі електротранспорту повинні використовувати справний транспорт, зобов'язані будуть надягати застебнутий мотошлем для поїздки. Також вони не повинні відволікатися від водіння або перевозити вантажі, що заважають керувати транспортним засобом.

Законопроект № 5732 пропонується карати водіїв електротранспорту за порушення ПДР штрафами у 20 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (340 грн). Якщо водій порушив правила, будучи п'яним, цей штраф зростає до 40 неоподатковуваних мінімумів (680 грн).

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Автор: Денис Прядко