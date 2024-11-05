Матір Зінченка у листі до правозахисників зазначила, що слідство досі не надало доказів провини її сина у скоєнні вбивства.

Матір підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена надіслала листа до правозахисників, у якому поінформувала про те, що доказів того, що саме її син застрелив мовознавицю, досі немає. Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

Зазначається, що до листа вона додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон.

За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент фіксації камерами хлопця у дворі під будинком Фаріон, її син перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

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У листі йдеться, що, за даними адвокатів, хлопець сидів на лавці за два-три тижні до нападу, а В’ячеслав, за словами його матері, приїхав до Львова 9 липня. Також зазначено, що в один і той самий час хлопець перебував біля будинку Фаріон, натомість мати говорить, що В’ячеслав був в орендованій квартирі в іншому районі.

Крім того, за інформацією жінки, їй та батьку хлопця, який зараз перебуває на фронті, не дозволяють побачитися з В’ячеславом. Вона також додала, що до сина в камеру підсаджують різних людей, які "погрожують йому і вмовляють зізнатись у вбивстві".

В’ячеслав передав матері записку, де зазначив, що не планує скоювати самогубство і, якщо з ним щось станеться, то це зробили інші особи.

Своєю чергою адвокат підозрюваного Ігор Сулима зауважив, що в Дніпрі знайшли пістолет "Форт-12", який нібито пов’язаний із Зінченком, а також червоні рукавички, що, за версією слідства, були на нападнику під час замаху. На думку Сулими, "його ДНК зараз будуть "ліпити" де можна і де не можна". Він вважає нелогічним, що вбивця викинув би дорогий пістолет і залишив дешеві рукавички.

Олена Зінченко також зазначає, що донька Ірини Фаріон Софія Семчишин на судових засіданнях показувала портрет Ірини В’ячеславу і погрожувала йому вбивством і ніхто її не зупиняв. Зінченко писав заяву до поліції щодо цього, але до ЄРДР не внесли відомостей про кримінальне правопорушення. Через це його адвокат 16 серпня подавав скаргу до Галицького районного суду Львова на бездіяльність керівника СВ ГУ Нацполіції у Львівській області. Представниця Нацполіції заявила, що загроз життю і здоров’ю Зінченка не виявили. Також після цього його перевели з Львівської установи виконання покарань №19 до ізолятора тимчасового тримання і забезпечили охорону.

19 вересня адвокати Зінченка подавали до Галицького райсуду клопотання щодо відводу двох прокурорів через те, що начебто вони мають дружні стосунки з донькою Ірини Фаріон, але воно було відхилене.

Також адвокати вважають затягуванням слідства той факт, що суд продовжив досудове розслідування до 26 січня 2025 року у звʼязку з тим, що частина експертиз буде проведена в жовтні та листопаді 2024 року.

Окрім того, вказується, що сторона захисту занепокоєна об’єктивністю розслідування і звертається до Уповноваженого ВРУ з прав людини для сприяння об’єктивності та забезпечення прав і свобод В’ячеслава Зінченка.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та взяли під варту, де він перебуватиме щонайменше до 17 листопада. Хлопець не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

У вересні суд задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування до 26 січня 2025 року.

Донька Фаріон заявила, що вимагатиме для підозрюваного у вбивстві її матері довічного позбавлення волі.

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