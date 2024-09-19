Після того, як було вчинено злочин, Зінченко ще два дні перебував у Львові, підкреслив адвокат.

У справі вбивства відомої мовознавиці Ірини Фаріон варто враховувати той факт, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко не приховував свої персональні дані та переміщення.

Таку думку в інтерв’ю "24 каналу" висловив його адвокат Ігор Сулима. "Жодних конспірацій не було. Тому що людина, яка хоче щось вчинити, вона буде ховатися так, щоб її не побачили. Він цього не робив. Давайте почнемо з Дніпра - він бере квиток, сідає в потяг, їде до Львова, знімає квартиру на своє ім'я, оплачує зі своєї картки, відсилає свої паспортні дані", - сказав він.

Також адвокат звернув увагу на той факт, що після 19 липня, коли сталося вбивство, Зінченко ще два дні перебував у Львові, попри те, що майже всі служби в країні розшукували вбивцю.

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"А він залишається у Львові, сміливо ходить вулицями, йде під камерами, купує квиток на своє ім'я, спокійно сідає та їде додому", - заявив Сулима. Також він прокоментував імовірність того, що Зінченка "чомусь навчили", щоб, імовірно, вчинити злочин. "Якщо таке заявляти, то потрібно сказати, де він вчився, хто його тренував", - зазначив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, у Ірину Фаріон стріляли 19 липня у Львові. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним та відмовився надавати свідчення.

На початку вересня донька мовознавиці Софія Особа розповіла, що у справі про вбивство її матері з'явилися нові деталі. Проте сказала, що не може озвучувати відомі їй деталі слідства, але правоохоронці проінформували її щодо нових доказів та обставин. Сулима заявив, що наразі немає нових фактів у цій справі.

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