Творці мемів вже визначилися із "губернатором" новоствореної "Бєлгородської народної республіки".

Понеділок для мешканців російського Бєлгорода, що знаходиться на кордоні з Україною, "почався не з кави". По місцевих радіостанціях оголошували про звільнення міста і поширювали заклики до евакуації, регіон атакували БПЛА, а російські добровольці заявили про звільнення кількох населених пунктів.

На ці події українські користувачі соцмереж відреагували справжньою повінню з мемів. Масово жартували і про приєднання Бєлгородської області до України і відокремленні від Росії у новостворену "Бєлгородську народну республіку" - з новим керівництвом і військовими нагородами за "звільнення" регіону.

Чимало жартів українці присвятили тому, хто саме очолить "БНР" і якими будуть перші кроки нового керівництва.

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Чимало користувачів мережі зазначали, що давно чекали, коли в прикордонному Бєлгороді, з якого росіяни нерідко завдають удари по Україні, стане "неспокійно".

Деякі взялися вгадувати, чим події в "БНР" могли б бути корисними для України і хто стоїть за тим, що відбувається в російському регіоні.

Ситуація в Бєлгороді - це треба знати

17 травня кремлівська пропаганда заявила про перший інцидент із обстрілом Україною території Росії з танка. Обстріляно нібито було хутір Старий в Бєлгородській області, який знаходиться в 2,5 кілометрах від кордону, з танка.

В суботу, 20 травня, російські Telegram-канали писали про спробу "українських диверсантів" прорватися через російський кордон в Бєлгородській області днем раніше.

21 травня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про інцидент із коптером, запущеним в одну з адміністративних будівель області.

В понеділок стало відомо про нібито захід російських добровольців, що воюють на боці України, до населеного пункту Козинки. Місцева влада також заявляла, що "група ЗСУ" зайшла на територію Грайворонського округу. Також росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон", яке розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

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