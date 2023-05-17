Кремлівська пропаганда називає цей інцидент "першим обстрілом Україною території Росії з танка".

Російські пропагандисти без жодних фото- і відеодоказів стверджують, що нібито ЗСУ уперше обстріляли територію Росії з танка. Про що пише, зокрема, рашистська помийка "Mash".

Пропагандисти пишуть, що танк підігнали до українського села Бударки на кордоні з Бєлгородською областю і відкрили вогонь по південних околицях хутора Старий Волоконського району у 2,5 км від кордону.

Кремлівська пропаганда називає цей інцидент "першим обстрілом Україною території Росії з танка", оскільки раніше ЗСУ нібито зупиняла загроза застосування з боку загарбників протитанкових ракет.

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На територію Росію прилетіло 12 невідомих снарядів калібра 125 мм. Гармати з таким калібром встановлено на танки Т-64, Т-72 і Т-80, які є на озброєнні самої Росії.

Ні постраждалих, ні руйнувань нібито немає.

"Бавовна" у російських прикордонних регіонах - резонансні інциденти

Вдень 13 травня 2023 року у 50 км від України, в Брянській області Росії, протягом години по черзі звалилися чотири повітряні засоби ВКС РФ. Відомо про загибель усіх 9 пілотів двох Мі-8, одного Су-34 і ще одного Су-35. Відомо, що російська бойова авіація спочатку бомбила українське прикордоння, а потім назавжди "приземлилася" у російській землі.

Рашистські "воєнкори", охрестивши 13 травня "чорним днем російської авіації", відразу ж почали звинувачувати у підбитті вертольотів і винищувачів українські сили. Але спікер ВПС України Юрій Гнат це спростував: окупантів знищила сама ж брянська ППО.

РФ сама неодноразово влаштовувала вогневі провокації на власному прикордонні. Нерідко при цьому траплялися випадки ліквідації своїх же військових.

Експерти вказали, що місцеве населення прикордонних територій РФ вельми лояльно ставиться до російських добровольців з ЗСУ, які неодноразово до них заходили, тому росіян намагаються таким чином ще й залякати.

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