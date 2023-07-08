Радник міського голови міста Петро Андрющенко розкрив "ідеальну історію" корупції з боку зрадника України.

Радник мера тимчасового окупованого Маріуполя Петро Андрющенко розкрив "ідеальну історію" корупції з боку місцевого колаборанта, який використав кошти РФ для відновлення свого бізнесу.

Йдеться про демонтаж майже зруйнованої будівлы магазину "Планета". Завдяки своєму новому положенню, наближеному до гауляйтерів, "бізнесмен" покрив витрати на знесення магазину коштом Росії, зазначив Андрющенко.

За його словами, йдеться про одного з колишніх власників "Планети".

"Його магазин спочатку зносять за кошт окупантів. Потім в якості компенсації - побудують за кошт окупантів. Для мраZоти ситуація win-win", - вказав радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі - окупанти готують план евакуації

Нагадаємо, зранку 8 липня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти у Маріуполі вже чекають на ЗСУ та розробили відповідний план "евакуації" з міста. Про це відомству розповіли джерела з підпілля.

Власне, відповідний план передбачає вивезенні головних колаборантів та їхнього "надбання" (документів, цінностей тощо) на територію РФ.

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