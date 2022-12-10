В місті досі багато споживачів без світла.

В Одесі сьогодні не працюватиме громадський електротранспорт через дефіцит електроенергії. Про це повідомила прес-служба мерії міста.

"У зв’язку із лімітами на споживання електроенергії сьогодні, 10 грудня, електротранспорт у місті працювати не буде", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в місті продовжують діяти екстрені відключення світла у населення. У багатьох споживачів багато часу (біля доби та більше) не має світла. Як повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі, в регіоні наразі не діють планові відключення.

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Ситуація на Одещині

Після масованої ракетної атаки 5 грудня в Одесі зникли електро- та водопостачання, а також зупинилися всі котельні.

Ввечері 6 грудня стало відомо, що в Одесі відновлено водопостачання, громадській електротранспорт не працює - раніше в мерії повідомляли, що це через відсутність електроенергії, потім - через її ліміти.

7 грудня повідомлялося, що в Одесі на 90% відновили подачу тепла.

Водночас, за даними ДТЕК, масштаб руйнувань інфраструктури поки не дозволяє повернутися до планових відключень на Одещині. По всій області діють екстрені відключення.

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