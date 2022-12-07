Місто повертається до нормального функціонування після російської ракетної атаки 5 грудня.

У квартирах майже 90% жителів Одеси та Одеського району відновлено теплопостачання, яке було припинено після недавньої ракетної атаки російських окупантів.

Як заявив в ефірі інформаційного телемарафону повідомив прес-секретар начальника Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, сьогодні в Одесі не працює електротранспорт.

"Крім водопостачання та водовідведення, майже 90% одеситів вже мають опалення у своїх квартирах, тому що в штатному режимі працює Одеська ТЕЦ, працюють 11 великих котелень, в місті вони з учорашнього дня працюють, були підключені до електроенергії. Що стосується малих котелень, а їх майже 150, то потихеньку їх підключаємо, щоб до тих 12% одеситів і жителів Одеського району, які залишаються, це опалення прийшло", - сказав він.

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За його словами, якщо вчора в місті застосовували екстрені відключення електропостачання, то сьогодні майже перейшли до аварійних відключень, а найближчими днями планують повернутися до планових.

Ракетна атака 5 грудня: "Прильоти" в Одеській області

5 грудня Росія знову завдала ракетного удару по Україні.

Одеса була знеструмлена, котельні не працювали. Були пошкоджені два інфраструктурні об'єкти в Одеській області.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

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