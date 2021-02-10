В Україні різко зросла кількість госпіталізованих із COVID-19 - за добу до лікарень потрапили понад 2 тисячі людей. Тим часом триває боротьба зі сніговою негодою.
Негода в Україні
Сьогодні, 10 лютого, мороз в Україні тимчасово відступить, а сніг очікується лише в декількох областях. Однак уже завтра, 11 лютого, в Україні знову очікується погіршення погодних умов.
Зранку в Києві спостерігається складна ситуація на дорогах через сильні снігопади, що спровокували затори і перебої з рухом наземного громадського транспорту.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 3409 нових хворих на COVID-19. Водночас різко зросла кількість госпіталізованих до лікарень - за добу 2046 людей.
З початку пандемії коронавірусом заразилися 1253055 українців, 1092376 - одужали 23934 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, підствольного гранатомета та зі стрілецької зброї.
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