В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

В Україні різко зросла кількість госпіталізованих із COVID-19 - за добу до лікарень потрапили понад 2 тисячі людей. Тим часом триває боротьба зі сніговою негодою.

Негода в Україні

Сьогодні, 10 лютого, мороз в Україні тимчасово відступить, а сніг очікується лише в декількох областях. Однак уже завтра, 11 лютого, в Україні знову очікується погіршення погодних умов.

Зранку в Києві спостерігається складна ситуація на дорогах через сильні снігопади, що спровокували затори і перебої з рухом наземного громадського транспорту.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили 3409 нових хворих на COVID-19. Водночас різко зросла кількість госпіталізованих до лікарень - за добу 2046 людей.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 1253055 українців, 1092376 - одужали 23934 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, підствольного гранатомета та зі стрілецької зброї.

Головні новини України: що важливо знати 10 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська