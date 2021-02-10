На аудіозаписах глава іранського МЗС міркував про причини трагедії та не виключав умисне збиття літака.

Інформацію канадських ЗМІ про версію умисного збиття над Тегераном українського Boeing Іран вважає недостовірною і такою, що ґрунтується на хибних твердженнях.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Ірану.

Зазначається, що глава МЗС Мохаммад-Джавад Заріф, один з фігурантів опублікованих аудіозаписів, насправді наголошував на необхідності вивчення усіх можливих причин й обставин трагедії, зокрема несанкціоноване зовнішнє втручання в електронні мережі.

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Тегеран просить не політизувати трагедію і не травмувати родичів загиблих. Також в іранській столиці нагадали про закінчення термінів розгляду експертних звітів, після чого, з урахуванням коментарів причетних країн, документ стане доступним для громадськості.

Що передувало

Уряд і спецслужби Канади вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад-Джавад Заріф, міркує про можливість того, що загибель «Боїнга» рейсу PS752 не була випадковістю.

На записі людина, яку джерела ідентифікували як Заріфа, зазначає, що існує "тисяча можливостей" пояснення катастрофи, включаючи навмисну атаку. На думку мовця, це не так вже й неймовірно – атаку могли здійснити два-три «лазутчики».

При цьому мовець зазначає, що правда ніколи не буде розкрита на найвищих рівнях керівництва армії та країни.

Аварія літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити сім'ям жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент в євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, і в результаті сторони домовилися про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухани заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

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Автор: УНІАН