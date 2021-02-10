У розпорядженні спецслужб опинився запис приватної бесіди з главою МЗС Ірану.

Уряд і спецслужби Канади вивчають аудіозапис, на якому людина, ідентифікована як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад-Джавад Заріф, міркує про можливість того, що загибель «Боїнга» рейсу PS752 не була випадковістю.

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Про це повідомляє CBC News. Журналісти також прослухали запис приватної бесіди, яка мала місце в перші місяці після катастрофи PS752. Вони попросили трьох людей перевести запис з фарсі на англійську, щоб вловити всі нюанси мови.

На записі людина, яку джерела ідентифікували як Заріфа, зазначає, що існує "тисяча можливостей" пояснення катастрофи, включаючи навмисну атаку. На думку мовця, це не так вже й неймовірно – атаку могли здійснити два-три «лазутчики».

При цьому мовець зазначає, що правда ніколи не буде розкрита на найвищих рівнях керівництва армії і країни.

"Вони ніколи не скажуть ані нам, ані кому або ще, тому що якщо зроблять це – відкриють певні двері в оборонні системи країни», - пояснює він.

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі PS752 Ральф Гудейл сказав журналістам, що уряд знає про запис. Канадські експерти отримали копію для вивчення ще в листопаді. Спецслужби зараз оцінюють справжність запису.

Деталі бесіди і особи причетних до неї людей не розкриваються через побоювання про їх безпеку.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко в коментарі журналістам зазначив, що Київ вперше чує про цей запис, хоча канадська поліція допомагає Україні в проведенні власного розслідування. За його словами, Україні слід вивчити ці дані.

"Думаю, це ще одна причина не погоджуватися на щось менше, ніж правда. Ми не хочемо бачити козлів відпущення замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити, як правду приховують за держтаємницею. Ми хочемо докопатися до суті", - зазначив він.

При цьому він не виключив, що знищення літака було навмисним актом.

«На цьому етапі ми не можемо виключати нічого", - уклав дипломат.

Аварія літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити сім'ям жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент в євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, і в результаті сторони домовилися про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухани заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

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Автор: Дмитро Захаров