Мороз тимчасово відступить: завтра декілька областей України почнуть заливати дощі (карта)

Сніг поступово почне танути, але у декількох областях протримається холод.

Україну почне заливати дощами / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до +12°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Читайте також Українців попереджають про погіршення погоди до 14 лютого: прогноз по областях

У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря вночі -14°, вдень -7°.

У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -4°, вдень -1°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -6°, вдень -3°.

У Рівному в середу хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -7°, вдень -5°.

У Тернополі 10 лютого вночі буде -5°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -3°.

В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -3°, вдень -1°.

У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, сніг, вночі -2°, вдень 0°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-2°.

У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -9°, вдень -5°.

У Черкасах - сніжно, вночі -10°, вдень 0°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -6°, вдень +4°.

У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -7°...+2°.

В Одесі 10 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +10°.

У Херсоні в середу вночі 0°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +10°.

У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень + 6°.

У Сумах завтра сніг, температура повітря -11°...-3°.

У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -4°, вдень + 2°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +5°, дощ.

У Сімферополі в середу буде злива, +6°...+12°.

У Краматорську - дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 10 лютого

10 лютого - Єфремов день. Вважається, що якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: