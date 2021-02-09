Мороз тимчасово відступить: завтра декілька областей України почнуть заливати дощі (карта)
Сніг поступово почне танути, але у декількох областях протримається холод.
У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до +12°.
Про це свідчать дані Погоди УНІАН.
Українців попереджають про погіршення погоди до 14 лютого: прогноз по областях
- У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря вночі -14°, вдень -7°.
- У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -4°, вдень -1°.
- У Луцьку - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -6°, вдень -3°.
- У Рівному в середу хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -7°, вдень -5°.
- У Тернополі 10 лютого вночі буде -5°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -3°.
- В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -3°, вдень -1°.
- У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, сніг, вночі -2°, вдень 0°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-2°.
- У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -9°, вдень -5°.
- У Черкасах - сніжно, вночі -10°, вдень 0°.
- У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -6°, вдень +4°.
- У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -7°...+2°.
- В Одесі 10 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +10°.
- У Херсоні в середу вночі 0°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +10°.
- У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень + 6°.
- У Сумах завтра сніг, температура повітря -11°...-3°.
- У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -4°, вдень + 2°.
- У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +5°, дощ.
- У Сімферополі в середу буде злива, +6°...+12°.
- У Краматорську - дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.
Народні прикмети 10 лютого
10 лютого - Єфремов день. Вважається, що якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним.
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- Вінниця-2°... -9°
- Дніпро+1°... -7°
- Донецьк+2°... -5°
- Житомир-4°... -14°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ-3°... -9°
- Кропивницький+2°... -6°
- Луганськ-1°... -2°
- Луцьк-5°... -12°
- Львів-2°... -7°
- Миколаїв+5°... -2°
- Одеса+8°... +2°
- Полтава-1°... -8°
- Рівне-6°... -12°
- Сімферополь+10°... +5°
- Суми-6°... -9°
- Тернопіль-4°... -7°
- Харків-3°... -6°
- Херсон+7°... -1°
- Хмельницький-3°... -7°
- Черкаси0°... -8°
- Чернігів-6°... -12°
- Чернівці+1°... -3°
-2°
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