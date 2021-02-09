Мороз тимчасово відступить: завтра декілька областей України почнуть заливати дощі (карта)

16:30, 9 лютого 2021
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Сніг поступово почне танути, але у декількох областях протримається холод.

Україну почне заливати дощами / Фото ua.depositphotos.com
Україну почне заливати дощами / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 10 лютого, Україну все більше почне заливати дощами. Сніг очікується тільки в центрі, західних і північних областях. Температура вдень очікується в межах від -7° до +12°.

Про це свідчать дані Погоди УНІАН.

Українців попереджають про погіршення погоди до 14 лютого: прогноз по областях

  • У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -11°, вдень -4°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, сніг, температура повітря вночі -14°, вдень -7°.
  • У Львові в середу буде хмарно з проясненнями, можливий сніг, вночі -4°, вдень -1°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, сніг, вночі -6°, вдень -3°.
  • У Рівному в середу хмарно з проясненнями, очікується сніг, вночі -7°, вдень -5°.
  • У Тернополі 10 лютого вночі буде -5°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -7°, вдень -3°.
  • В Івано-Франківську завтра сніг, мінлива хмарність, вночі -3°, вдень -1°.
  • У Чернівцях у середу хмарно з проясненнями, сніг, вночі -2°, вдень 0°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-2°.
  • У Житомирі в середу - сніг, температура вночі -9°, вдень -5°.
  • У Черкасах - сніжно, вночі -10°, вдень 0°.
  • У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -6°, вдень +4°.
  • У Полтаві завтра можливий сніг з дощем, температура повітря -7°...+2°.
  • В Одесі 10 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +10°.
  • У Херсоні в середу вночі 0°, вдень +10°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +10°.
  • У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень + 6°.
  • У Сумах завтра сніг, температура повітря -11°...-3°.
  • У Харкові - сніг з дощем, температура вночі -4°, вдень + 2°.
  • У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +5°, дощ.
  • У Сімферополі в середу буде злива, +6°...+12°.
  • У Краматорську - дощ, температура вночі -1°, вдень +5°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -1°, вдень +5°.
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото УНІАН

Народні прикмети 10 лютого

10 лютого - Єфремов день. Вважається, що якщо вітер на Єфрема пронісся - літо, швидше за все, буде сирим і холодним.

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Автор: Олена Пилипчак

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