Раніше з'явилися записи, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкроиє правду про збиття українського літака.

Секретні записи за імовірної участі міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа стосовно збиття іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року будуть вивчені.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у своєму відеозверненні, оприлюдненому на Youtube.

Зокрема, він звернув увагу на публікацію у ЗМІ запису телефонної розмови за ймовірної участі міністра закордонних справ Ірану Заріфа.

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"З самого ранку нами проведено серію телефонних розмов з представниками органів досудового розслідування та прокуратурою України, які перебувають на контакті з нашими іноземними колегами, і координуватимуть зусилля дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності", -

У цьому зв'язку, Єнін запевняє, що в українських слідчих і прокурорів є достатньо знання і досвіду роботи з перехопленими розмовами. Він додав, що яскравим прикладом цьому є розслідування збиття Малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донецькою областю російськими терористами з російської ЗРК "БУК".

Заступник міністр обіцяє обов'язково повідомити про результати установлення автентичності аудіозапису.

"Як ми неодноразвово казали, ключовим для України є відновлення справедливості та встановлення правди. Ми встановимо, що сталося цієї ночі. Україна та світова спільнота не дозволять, щоб чиїсь інтереси, чи-то нації, чи-то окремих громадян були вищі за людські життя, права людини та систему безпеки польотів. Для цього ми використовуватимемо всі наші можливості", - наголосив Єнін.

За його словами, через декілька тижнів органи з безпеки авіації України висловлять свої коментарі до проекту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

"Я закликаю усіх, увесь цивілізований світ уважно стежити за публікацією цього звіту та належним чином відреагувати на нього", - сказав заступник міністра.

Також він додав, що продовжується і кримінальне розслідування.

"Саме воно має розставити усі крапки над "і" щодо того, хто і за яких обставин збив літак. Україна разом з Канадою, Великою Британією, Швецією і Афганістаном, які є членами спільної координаційної групи, ніколи не допустять, щоб ця трагедія забулась і хтось вийшов сухим з води. Спільно, ми доведемо цю справу до кінця. Правда буде встановлена, а справедливість забезпечена", - заявив Єнін.

Що сталося

Уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.

Зокрема, на аудіозаписах можна почути, що особа, якою може бути Заріф, каже про існування "тисячі можливостей" для пояснення збиття літака, в тому числі умисної атаки за участі двох або трьох "шпигунів". За його словами, такий сценарій був "зовсім не малоймовірним".

Також ця особа каже, що представники найвищих рівнів уряду і військових Ірану ніколи не розкриють правду. "Існують причини, чому вони ніколи не розкриють. Вони не скажуть нам, або будь-кому іншому, оскільки якщо це буде ними зроблено, це відкриє двері до системи оборони нашої країни, що не відповідатиме інтересам країни публічно говорити про це", - сказала ця людина.

Аварія літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити сім'ям жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент в євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, і в результаті сторони домовилися про компенсації сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухани заявив, що всі відповідальні за збиття літака постануть перед судом.

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Автор: Віталій Саєнко