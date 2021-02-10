Основні магістралі Києва зупинилися через затори / фото УНІАН, Юрій Годован

У Києві сьогодні вранці спостерігається складна ситуація на дорогах через сильний снігопад, який спровокував затори та перебої з рухом наземного громадського транспорту.

Як працює транспорт 10 лютого

Прес-служба КП "Київпастранс" вранці в середу повідомила про введення оперативного положення №4 на всі види транспорту через складні погодні умови.

"Рух транспорту без дотримання графіка руху", - сказано в повідомленні.

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Через снігопад припинено рух автобусного маршруту №64, з перебоями працюють інші види транспорту.

У Дніпровському районі на перетині вулиць Стальського і Микитенка зійшов з рейок трамвай, рух там паралізовано, передає dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.uadtp.kiev.ua

На станції метро "Вокзальна" сьогодні вранці утворилася черга з пасажирів. "Тут все без змін", - пише Телеграм-канал "Киев сейчас".

"Вокзальна" сьогодні вранці / фото Київ зараз

Також значна черга спостерігається на вході на станцію метро "Позняки".

Затори в Києві: ситуація на дорогах

Низка основних магістралей міста сьогодні вранці практично зупинилися. Складна ситуація зараз на мостах через Дніпро. У напрямку центру міста пробки спостерігаються на всіх мостах і під'їздах до них. У центральній частині міста тягучки утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, бульварах Шевченка та Лесі Українки, Набережному шосе, на розв'язках поблизу станцій метро "Берестейська", "Святошин", "Голосіївська", "Золоті ворота", "Осокорки", "Позняки", "Почайна".

Затори в Києві вранці 10 лютого / Google Maps
Багато вулиць заблоковано / Google Maps

Багато магістральних доріг заблоковано через нерозчищений сніг. Також в різних районах міста спостерігається велика кількість аварій.

Вулиця Драгоманова на Позняках / фото УНІАН, Юрій Годован
Дороги засипані снігом / фото УНІАН, Юрій Годован

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Автор: Юрій Годован