Сильний снігопад, який почався рано вранці, значно ускладнив пересування містом для транспорту та пішоходів.

У Києві сьогодні вранці спостерігається складна ситуація на дорогах через сильний снігопад, який спровокував затори та перебої з рухом наземного громадського транспорту.

Як працює транспорт 10 лютого

Прес-служба КП "Київпастранс" вранці в середу повідомила про введення оперативного положення №4 на всі види транспорту через складні погодні умови.

"Рух транспорту без дотримання графіка руху", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНайближчими днями на Україну налетять хуртовини: очікуються сильні снігопади та 20-градусні морози

Через снігопад припинено рух автобусного маршруту №64, з перебоями працюють інші види транспорту.

У Дніпровському районі на перетині вулиць Стальського і Микитенка зійшов з рейок трамвай, рух там паралізовано, передає dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua

На станції метро "Вокзальна" сьогодні вранці утворилася черга з пасажирів. "Тут все без змін", - пише Телеграм-канал "Киев сейчас".

Також значна черга спостерігається на вході на станцію метро "Позняки".

Затори в Києві: ситуація на дорогах

Низка основних магістралей міста сьогодні вранці практично зупинилися. Складна ситуація зараз на мостах через Дніпро. У напрямку центру міста пробки спостерігаються на всіх мостах і під'їздах до них. У центральній частині міста тягучки утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, бульварах Шевченка та Лесі Українки, Набережному шосе, на розв'язках поблизу станцій метро "Берестейська", "Святошин", "Голосіївська", "Золоті ворота", "Осокорки", "Позняки", "Почайна".

Багато магістральних доріг заблоковано через нерозчищений сніг. Також в різних районах міста спостерігається велика кількість аварій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован