Україна наразі живе в умовах посиленого карантину, запровадженого через коронавірус.

В Україні за добу хворобу COVID-19 подолали втричі більше людей, ніж захворіли. Окупанти вбили українського військового на Донбасі.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу виявлено 5116 нових хворих на COVID-19, при цьому 15951 пацієнт одужав.

З початку пандемії коронавірусом інфікувалися 1124430 українців, із яких 812368 – одужали, 20019 – померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.

Головні новини України: що важливо знати 12 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська