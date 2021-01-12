Головні новини України 12 січня 2021 / фото УНІАН
В Україні за добу хворобу COVID-19 подолали втричі більше людей, ніж захворіли. Окупанти вбили українського військового на Донбасі.
Захворюваність на коронавірус
В Україні за добу виявлено 5116 нових хворих на COVID-19, при цьому 15951 пацієнт одужав.
З початку пандемії коронавірусом інфікувалися 1124430 українців, із яких 812368 – одужали, 20019 – померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.
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