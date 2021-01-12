Вітренко вважає, що в лютому ціна на газ для побутових споживачів зросте ще на 15%.

Запропонований Міністерством енергетики новий підхід до формування ціни на газ для населення України дозволить знизити його вартість на 44%, до рівня 5,3 грн за кубометр.

Про це в Facebook написав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

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За його словами, Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого ціна на газ для "вразливих" споживачів буде обмежена ціною на європейських хабах "мінус" транспортування газу в Україну, з додаванням певної граничної націнки постачальників, причому ціна буде зафіксована на рік.

"За нашими розрахунками йдеться про рівень ціни 5356 грн (за 1 тис. куб. м), тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - написав Вітренко.

Глава відомства розповів, що "Укргазвидобування" продаватиме постачальникам "вразливих" споживачів газ за ціною "хаб мінус". Ціна буде переглядатися раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді.

"Для видобувної компанії навіть краще мати фіксовану ціну на рік, ніж кожен місяць переживати, що потрібно переглядати плани буріння через зміну ринкової кон'юнктури", - зазначив він.

Вітренко вважає, що таким чином постачальники газу зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни.

"Споживачі зможуть також вільно обирати собі постачальника, при цьому, якщо вони не є "вразливими" споживачами, то вони зможуть обирати й контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти. Це крок вперед, до цивілізованого ринку з чесною конкуренцією. Інакше проблеми на ринку можуть призвести до дискредитації ринкових, європейських реформ, і політичного відкату назад", - підкреслив він.

Вітренко повідомив, що зараз пропозиція Міністерства енергетики знаходиться на стадії обговорення. Можуть бути "підводні камені", зокрема юридичні обмеження. Важливо врахувати всі ризики, зокрема ризик маніпуляцій з боку постачальників.

"Нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що йдеться про якраз адекватну ринкову міру, а не про відкат назад", - додав глава Міненерго.

Хронологія подій

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протестів проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

11 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як можна знизити тарифи для населення.

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Автор: Бредіхіна Ганна