Структури РПЦ були системно включені в здійснення агресії Росії проти України, зазначив митрополит.

Митрополит Епіфаній, який є предстоятелем Православної церкви України, заявив, що Московський патріархат знаходиться у рабській покірності тиранії Кремля.

Одним з інструментів агресії "руського міра" є церковні інституції, йдеться у матеріале Епіфанія на "Українській правді". "Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ - і це бачимо не лише ми, але визнають і незалежні міжнародні експерти - були системно включені в підготовку до агресії проти України та в її здійснення", - зазначив митрополит.

Епіфаній зазначив, що Українська православна церква Московського патріархату на словах дистанціюється від РПЦ, але на ділі залишається її підлеглою. На його думку, українська держава має право у духовній сфері захищати себе від гібридної агресії РФ.

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Церковні новини - що сьогодні варто знати

У середині листопада 2022 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження після того, з'явилася інформація, що на території Києво-Печерської лаври під час служби прославляли Росію, яка вдерлася на нашу землю та вбивала мирних людей.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня підписав указ, яким було введено у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження заборони на діяльність в нашій державі релігійних організацій, які афілійовані з РФ.

На початку грудня Києво-Печерську лавру зареєстровали як монастир ПЦУ. Варто зазначити, що представники УПЦ МП не захотіли добровільно покинути територію Лаври.

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