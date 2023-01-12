Історичну будівлю окупанти знесли під приводом реставрації.

Російські окупанти в Маріуполі знесли "будинок з годинником", який є історичною пам’яткою.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. ""Будинок з годинником", який є історичною пам’яткою, де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецвта Арнаутова - знесено", - написав він.

За даними Андрющенка, з початку демонтажу окупанти кричали про те, що це не знесення, а реконструкція.

Відео дня

"Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бобм нищать всю справжню історію Маріуполя", - зазначив радник мера.

"Фото ще вчора. Та фото сьогодні", - прокоментував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Наприкінці 2022 року стало відомо, що природня смертність в Маріуполі зросла у вісім разів, але встановити точну кількість жертв у місті наразі неможливо.

Також окупанти знищили Драмтеатр. Вони повністю його огородили високим парканом під приводом реставрації. Але насправді руїни будівлі повністю знесли.

На початку січня рашисти знищили лівобережжя Маріуполя. Дивлячись на безліч фото та відео з міста, іноді неможливо впізнати навіть район, зазначав Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: