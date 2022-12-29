Вже два тижні в місті немає води, люди вимушені збирати воду в калюжах.

Природня смертність в Маріуполі за час цієї фази повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, зросла у вісім разів. У місті проблеми з комунальними послугами.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, в Маріуполі зростає захворюваність та смертність.

"Смертність від природних причин, у порівнянні з листопадом, зросла вдвічі, у порівнянні до початку цієї фази війни зростання природної смертності у вісім разів", - сказав він.

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За його словами, блекаут в Маріуполі став типовим явищем, люди замерзають. Вже два тижні в місті немає води. Люди вимушені збирати воду в калюжах.

"Ситуація дуже наближена до гуманітарної катастрофи. Дуже великі проблеми з опаленням. Централізоване опалення не відновлено у більшості міста. Приєднані до централізованого опалення максимум 30% людей", - пояснив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко зазначав, що на новорічні свята російські окупанти збираються запровадити для жителів Маріуполя комендантську годину та заборону на проведення масових заходів.

27 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що російські загарбники продовжують перекидати військову техніку через окупований Маріуполь у Бердянському напрямку. З Маріуполя в цей день вирушило дві колони з близько сотнею одиниць військової техніки.

The Associated Press з посиланням на супутникові знімки повідомило, що в окупованому Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил.

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