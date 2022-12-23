За два дні від будівлі "не залишиться навіть фізичного спогаду".

У Маріуполі окупанти зносять будівлю Драматичного театру.

"Поки Маріуполь в екзілі думає про культурну деокупацію, в Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, за два дні відбудівлі "не залишиться навіть фізичного спогаду".

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"Лють. Просто лють", - додав радник мера.

Драматичний театр у Маріуполі: деталі

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище. Вважається, що під завалами загинули близько 300 осіб.

23 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти проводять зачищення завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковували знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщували в накопичувач у промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозили в с. Мангуш, де насипом звалювали в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів та вивезення тіл загиблих було завершено.

31 серпня Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що російські загарбники заливають тіла загиблих у театрі бетоном, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

За словами місцевих мешканців, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".