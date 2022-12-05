Звільнений з полону боєць полку "Азов" Дмитро "Орест" Козацький показав світлину зі знищеного окупантами Маріуполя.
Козацький, уродженець Малина на Житомирщині, вступив до лав Нацгвардії (згодом – "Азову") та переїхав до Маріуполя у 2015 році. На опублікованій світлині можна побачити будинок, в якому жив військовий.
"Мій будинок єдиний залишився стояти", – прокоментував "Орест".
Історія "Ореста": "Азовсталь", полон і повернення додому
27-річний Дмитро Козацький був головою прес-служби полку "Азов". Він разом із побратимами тримав оборону Маріуполя під час повномасштабного вторгнення росіян. Був на "Азовсталі", де знімав відео і робив світлини. Зокрема, фіксував, як виживають військові під постійними обстрілами в укриттях заводу.
Його кадри поранених українських воїнів у польовому шпиталі на заводі облетіли весь світ, а світлина з променем світла, який пробивається через пошкоджений дах, що уособлює силу духу усіх захисників Маріуполя, стала легендарною.
Перед потраплянням в полон до російських окупантів у травні "Орест" виклав свої фотороботи у мережу і попросив про їхнє поширення та надсилання на усі можливі фотоконкурси. Світлини вже здобули золоту медаль міжнародного конкурсу репортерської фотографії Live press FOTO і спеціальну нагороду польської фотопремії Grand Press Photo 2022.
Також напередодні виходу із заводу "Орест" шокував світ роликом, який назвав "Останній день на Азовсталі".
У вересні Козацького разом із ще 200-ма українцями повернули з російського полону.
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