Батькам дітей поставили жорсткий ультиматум.

В Маріуполі росіяни вкотре довели, що їхньому цинізму немає меж. На цей раз вони змусили маленьких мешканців зруйнованого міста себе розважати. Відмовитися від цього діти не могли, адже їхнім батькам погрожували.

"Сьогодні маріупольських дітей загнали дякувати вбивцям свого дитинства, батьків та рідних. Дякувати та розважати виставами. Батьків попередили - хто буде проти, або хто буде знімати, то підвали в Маріуполі чекають на незадоволених. Якщо до того ще існувало друге дно дна, то сьогодні його пробили остаточно", - повідомив у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також пригадав дискусії про те, чи є керівники секцій колаборантами. За словами Андрющенко, такі люди ніби не співпрацюють з ворогом, проте фото з дітьми, які розважають рашистів, кажуть про інше.

Відео дня

"Моя думка достатньо радикальна. А хто має інакшу - подивиться та фото та надайте собі відповідь ще раз. Чи є організатори всього цього пекла на землі колаборантами або ні. Заодно подивиться в яких умовах мраzота утримується, та згадайте сьогоднішні фото з домівок звичайних маріупольців", - резюмував він.

Ситуація у Маріуполі

Наприкінці 2022 року стало відомо, що природня смертність в Маріуполі зросла у вісім разів. В місті немає води, люди вимушені збирати воду в калюжах. Встановити точну кількість жертв у Маріуполі нині неможливо, повідомляв голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Між тим в окупованому місті росіяни влаштували "полювання" на бурятів. Вони "мінусують" один одного та сваряться через алкоголь. На початку січня рашисти знищили лівобережжя Маріуполя. Дивлячись на безліч фото та відео з міста, іноді неможливо впізнати навіть район, зазначав Андрющенко.

Окрім цього, окупанти перетворюють Маріупольський морпорт на військову базу. Росіяни звільнили з роботи всіх місцевих жителів. Також у місті почалася масова примусова паспортизація. За словами радника мера, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для усіх вчителів, медиків, працівників поліції та державної влади.

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