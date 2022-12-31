За вчора ще троє людей в області отримали поранення.

На даний момент встановити точну кількість загиблих від рук російських окупантів у Маріуполі та Волновасі неможливо, проте за добу стало відомо про ще трьох убитих росіянами цивільних у Донецької області.

Як повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко, за добу ще троє людей в області отримали поранення.

"За 30 грудня стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: двох в Бахмуті і одного в Діброві... Зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - уточнив глава ОВА.

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Ситуація в Маріуполі:

На новорічні свята російські окупанти збираються ввести для жителів Маріуполя комендантську годину і заборону на проведення масових заходів.

27 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники продовжують перекидати військову техніку через окупований Маріуполь у Бердянському напрямку.

The Associated Press з посиланням на супутникові знімки повідомило, що в окупованому Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил.

Станом на 29 грудня 2022 року природна смертність в Маріуполі за час цієї фази повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, зросла у вісім разів. У місті проблеми з комунальними послугами.

Захоплення Волновахи:

Російські загарбники окупували місто Волноваха (65 км від Маріуполя) ще в перші тижні повномасштабної війни. Волноваха залишається окупованою досі.

Окупаційні війська вперше зайшли туди 27 лютого, тоді українськими захисники вибили їх. У наступні дні росіяни продовжили наступ на місто і остаточно зайняли його 11 березня.

Населений пункт піддавався нищівним ударам ворога. Росіяни били по ньому з артилерії, РСЗВ, бомбардувальників. Внаслідок бойових дій місто було майже повністю знищено. Як повідомляли в Держприкордонслужбі, Волновахи як міста вже не існує, оскільки інфраструктура повністю зруйнована.

6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв цьому місту почесну відзнаку "Місто-герой України".

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