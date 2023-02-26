Омбудсмен підкреслив, що російська влада продовжує жорстокі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через страх перед спротивом.

Влада Росії незаконно утримує 180 українських політв’язнів.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. "116 із них – кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", – написав він.

Омбудсмен підкреслив, що російська влада продовжує жорстокі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через страх перед спротивом.

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У зв'язку з цим окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, виносять придумані вироки, зокрема, кримським татарам.

Українські політв’язні Кремля

10 лютого в одному з російських слідчих ізоляторів у Новочеркарську у Ростовській лютого області помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров. Він був затриманий ФСБ у березні 2019-го року після обшуків у будинках кримськотатарських активістів. Він став одним із 24-х осіб, кого силові структури РФ тоді запроторили до СІЗО. Вирок Гафарову, а також ще іншим деяким кримським татарам винесли 11 січня цього року. Їх було засуджено до 13 років позбавлення волі за "справу кримських мусульман".

11 лютого Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою надати дані про причини смертей громадян України Костянтина Ширінга і Джеміля Гафарова.

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