Зазначається, що деяких утримуваних хочуть обміняти.

Російські силовики утримують в СЗО тимчасово окупованого Сімферополя до 100 українців. Бранці були затримані російськими військовими або спецслужбами.

За даними російського "Агентство. Новости", в СІЗО дві категорії українців - ті, хто намагався втекти від війни в Росію, але їх затримали через підозри в допомозі ЗСУ або добробатів, і ті, яких насильно вивезли з тимчасово окупованих територій.

Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що через кілька тижнів або місяців в СІЗО окупанти відпустили приблизно семи-восьми осіб. При цьому він розповів, що росіяни утримували українку, яка з родиною приїхала до Криму.

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У ФСБ РФ пояснили лише одне затримання. Йдеться про жительку Херсона Ірину Горобцову. Її затримали нібито через "протидію "спецоперації", але ніяких уточнень більше не було. Жінці не обирали запобіжний захід, а Міноборони не вносило її до списку осіб, причетних до "протидії "спецоперації".

Крім того, трьох затриманих Україна вважає військовополоненими і планує їх обміняти, в тому числі і Павла Запорожця. Чоловіка звинувачують у спробі встановити розтяжку на шляху військового патруля 9 травня, що розцінили як спробу теракту.

Також в списку числиться житель Мелітополя Ярослав Жук. Чоловіка звинувачують у міжнародному тероризмі. Крім того, серед політв'язнів колишній капітан корабля ВМС України "Славутич" Олексій Кисельов. Його звинувачують в участі в незаконному збройному формуванні.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що всіх трьох росіяни катували струмом.

Військовополонені в Росії - що відомо

Точна кількість українців, які перебувають у полоні в Росії, на даний момент невідома. Серед утримуваних не тільки вонні, а й цивільні, в тому числі і жінки.

Час від часу українська та російська сторони проводять обміни полоненими. Так, 14 грудня додому повернулися 64 воїна Збройних сил. Бійці воювали на Донецькому і Луганському напрямках, в тому числі брали участь в обороні Бахмута.

Варто відзначити, що Росія не дотримується Женевських конвенцій і піддає полонених українців жорстоким тортурам, відмовляють у належній медичній допомозі, а щоб приховати сліди своїх злочинів і зовсім вбиває бранців, як це сталося в колонії в Оленівці.

Складнощі викликає і те, що російська сторона не підпускає до українців навіть представників Міжнародного Червоного Хреста. Тільки 8 грудня стало відомо, що МКЧХ отримав доступ до українців, взятим росіянами в полон.

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