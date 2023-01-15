Передбачається, що гуманітарний коридор дозволить повернути України тисячі військових та цивільних, яких утримує РФ.

На зустрічі омбудсменів України та Росії Дмитра Лубінця і Тетяни Москалькової в Туреччині раніше цього тижня було задекларовано намір відкрити гуманітарний коридор між країнами задля звільнення українців, яких утримує країна-агресор.

Як Лубінець розповів в інтерв’ю "Укрінформ", ідею створення такого коридору підтримав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ідея про гуманітарний коридор, очевидно, виникла під час моїх консультацій з російською омбудсменкою Москальковою. До переговорів висловив бажання доєднатися омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч. ... Коли виникла ідея по коридору, звичайно, ми на неї погодилися. … Під час обговорень другого раунду виникла ініціатива проговорити питання з президентом Ердоганом. Від слів – до діла, ввечері ми вже зустрілися з ним у президентському палаці й там ідея створенні гуманітарного коридору була проговорена та публічно задекларована", – сказав він.

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Як пояснив омбудсмен, відкриття гуманітарного коридору, ймовірно, не потребуватиме створення спеціального координаційного центру. Робота може відбуватиме в рамках Координаційного штабу, який вже опікується обмінами полоненими.

"Хочемо підсилити цей напрям і щоб запрацювало щось нове, зокрема, репатріація (повернення військовополонених та цивільних осіб на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав – УНІАН). По цивільних, очевидно, це буде інший трек. Але, думаю, немає сенсу під нього строювати окремий координаційний центр", – зауважив він.

За словами Лубінця, передбачається, що коридор функціонуватиме на основі укладених угод (як і "зерновий коридор") і сприятиме поверненню до України як військових, так і цивільних. Йдеться про тисячі осіб.

"По-перше, було б правильно зафіксувати юридично, по-друге, розширити вже діючі канали. Цей гуманітарний коридор, за нашим задумом, буде стосуватися всіх громадян, не лише військових. … Мова йде про тисячі, але ми не розділяємо їх і не ставимо пріоритету для жодної з категорій громадян. Вони всі – громадяни України, які потребують захисту. Із цивільними у нас величезна проблема, бо Російська Федерація затримувала на території Донецької і Луганської областей та утримує цивільних, починаючи з 2014 року. Це громадяни України, які, на їхню думку, сприяли Збройним Силам України, займали проукраїнську позицію, волонтерили. У цьому списку маємо 377 осіб, затриманих та утримуваних з 2014-го по 24 лютого 2022 року. Після початку цієї фази активної війни маємо окремий список. Також маємо список політв’язнів Кремля, в якому 158 українців, більшість із них – кримські татари. Ще один список ведемо з 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація масово затримувала громадян України на територіях, які були під контролем російської влади або зараз знаходяться під її контролем", – зазначив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що список цивільних, що перебувають в полоні РФ від початку повномасштабної війни, постійно збільшується. Вже наразі українська влада має звернення близько 20 тисяч сімей, звільнення багатьох порушується перед російською стороною вперше. Робота щодо відкриття гуманітарного коридору дозволила б принаймні отримати інформацію про них.

"На мій погляд, гуманітарний коридор на першому етапі мав би елементарно дати інформацію, де ці люди, яких шукають рідні, знаходяться, в якому вони стані. Часто родичі нічого більше не знають, окрім того, що їх забрали російські військові чи правоохоронці. Тому перше – це отримання цієї інформації. Друге – повернення. Ми намагалися через перемовини вийти на те, щоб їх почали відпускати. Знову ж таки, згідно з Женевською конвенцією, вони не можуть просто утримувати цивільних осіб, це пряме порушення. Або висуваєте звинувачення, або відпускаєте. Якби висували звинувачення, ми принаймні б отримували цю інформацію, про кількість судових розглядів. Цього немає. Кількість дуже велика, але і перший крок вже зроблено – перший список, в якому близько 2 тисяч осіб, ми вже передали", – зазначив він.

Крім цього, в рамках гуманітарного коридору Україна прагне повернути 800 важкопоранених військових, які мають підлягати репатріації.

Перемовини омбудсменів України та РФ - що варто знати

Напередодні уповноважені з прав людини України та РФ Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі (Туреччина) на полях міжнародної конференції "Майбутнє прав людини в 21-му столітті".

Відбулися три зустрічі – двосторонні та за участі турецької сторони. Обговорювали низку гуманітарних питань, зокрема, звільнення цивільних осіб, що перебувають в російському полоні з 2014 року (у списку 158 таких осіб). Після зустрічі Лубінець повідомив, що є позитивні зрушення.

"Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота: обмінюємося списками, інформацією. … 158 [утримуваних РФ цивільних] громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу. Напевно вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення", – розповідав він.

Згодом стало відомо, що Туреччина готова забирати наших поранених, які перебувають у полоні РФ, лікувати їх та повертати додому. Сповіщали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з це питання з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

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