У Росії репресії проти інакомислячих набувають анекдотичного характеру.

У Росії засудили до тюремного ув'язнення активіста, який написав у правоохоронні органи заяву на Володимира Путіна та інших керівників держави. Про це повідомляє "Медуза".

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активіст з Амурської області Владислав Нікітенко написав у всі регіональні управління Слідчого комітету і прокуратури РФ заяви на Володимира Путіна, членів Ради Безпеки РФ, а також на військове керівництво країни. У цих заявах активіст звинуватив керівництво країни в розв'язуванні агресивної війни.

Також Нікітенко опублікував щонайменше десять антивоєнних постів у своєму Фейсбуці в період з квітня по травень 2022 року. Після цього російська влада звинуватила активіста в "дискредитації" російської армії і відправила під домашній арешт, а після – в СІЗО.

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Як стало відомо зараз, один з районних судів Амурської області засудив активіста до трьох років позбавлення волі, визнавши його винним у повторній "дискредитації" російської армії і в неповазі до суду.

Репресії в Росії - останні новини

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