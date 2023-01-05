Крім звичайних злочинців у лавах "вагнерівців" з'являться і чеченські опозиціонери.

Так звана "група Вагнера" почала вербувати політичних в'язнів з Чечні для участі в війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Російська ПВК Вагнера почала рекрутувати в'язнів з виправних установ Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені з політичних мотивів", – повідомили у відомстві.

За даними української розвідки, з виправної колонії № 2 селища Чорнокозове та колонії-поселення №3 у місті Аргун до лав угруповання було завербовано понад 50 ув'язнених. Зазначається, що більшість з них були засуджені за сфабрикованими справами.

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Участь "групи Вагнера" у війні проти України

Творець і фактичний керівник "групи Вагнера" російський олігарх Пригожин визнав, що його найманці брали участь у війні проти України з 2014 року.

З урахуванням масштабів вторгнення 2022 року професійних "солдатів удачі" стало не вистачати для виконання загальновійськових завдань, тому Пригожин почав вербувати у своє угруповання тисячі ув'язнених з російських колоній.

Бойовиків-"вагнерівців" використовують переважно на Бахмутському напрямку, але вже кілька місяців вони не можуть його взяти, попри колосальні втрати.

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