Надскладна зима: як до холодів готуються депутати

Протягом усього літа українські чиновники попереджають про важкий опалювальний сезон, який чекатиме нас цієї зими. УНІАН запитав у депутатів Верховної Ради та Київради, яким чином вони готуються до холодів та як радять утеплюватися українцям.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що через війну з Росією наступна зима виявиться найскладнішою за всі роки незалежності України. І хоча в Уряді намагаються заспокоювати, що опалювальний сезон відбудеться, громадянам все ж доведеться навчитись жити як в ощадливій Європі, не обігріваючи вулицю відчиненими вікнами.

"Оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи", – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Головне завдання – маємо забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", – додав він.

А поки уряд створює штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону, мер столиці Віталій Кличко, наприклад, вже попередив, що містянам слід запастися ковдрами та теплим домашнім одягом. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто закупляє буржуйки та додав, що не зайвим буде мати вдома електрочайник, світильник на батарейках та сухий спирт. УНІАН поцікавився у депутатів, як планують обігріватися взимку вони.

"Дорого-багато"

Член комітету з питань енергетики Верховної Ради Юрій Комельчук розповів, що у його будинку якраз триває ремонт, тому він подумує про капітальні заходи для забезпечення тепла.

"Хто має більше коштів, бажано подбати наперед про теплову помпу. Коли затрати на нього окупляться, така інвестиція дозволить сплачувати за опалення на 30-50% менше. Ті, хто проживають у власних будинках, можуть поставити твердопаливний котел, який використовує пелети (паливні брикети) з деревини. Це дешева сучасна технологія, яка вже широко використовується в Європі. Там великі котельні ставлять на цілі мікрорайони, тому вартість послуги за опалення є доволі низькою. Ми рахували, що вартість опалення взимку не перевищує 2500 гривень", – розповів депутат.

Також його родина робить ставку на сонячні батареї.

"Те, що раптові відключення цієї зими є ймовірними – факт. Це можливо навіть без загроз, пов’язаних з війною, про які ми говоримо – наприклад, якщо відбудеться зледеніння якихось ліній електропередач. Так, у нас досить швидко ремонтують мережі навіть після російських ракетних ударів. Але у цей час все одно може знадобитись електроенергія", – пояснив він придбання такого обладнання.

Проте ці пропозиції для тих, хто ще остаточно не проїв свою "фінансову подушку". Адже, зі слів депутата, сонячні батареї можуть коштувати від 300-400 доларів. Їх вистачить, щоб закрити потреби від 0,5 кіловата до 1 кіловата одночасного навантаження. Такої напруги від сонячної енергії вистачить для екстреної ситуації в умовах війни, коли необхідно підігріти воду або хоч трохи підзарядити мобільний телефон.

Загалом, на думку Юрія Комельчука, готуючись до холодних місяців слід думати не про зниження температури у квартирі на кілька градусів, а про ризики відсутності тепла та світла, як такого: "В умовах військових дій на території Україні, людям у прифронтових регіонах варто придбати дизельний генератор та запас пального. Його можна поставити десь у підвалі, де є вентиляція. Також генератор слід забезпечити подовжувачем для всіх квартир, які будуть отримувати від нього електроенергію. Ці генератори можуть працювати від 8-ми до 20-ти годин на одній зарядці пального".

Депутат переконаний, що вартість таких заходів не буде надто високою, якщо кілька сусідів організують для себе спільну систему альтернативного енергозабезпечення.

Програми з енергоефективності працюють

Якщо гаманець наразі не дозволяє робити великі інвестиції, підготовкою до складної зими й справді не обов'язково займатись самотужки. Таку думку поділяє депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Ксенія Семенова. Вона звернула увагу, що, наприклад, у столиці навіть під час війни вдалося не згорнути програми з енергоефективності. Завдяки цьому депутатка цього літа долучилась до утеплення власного будинку.

"Мій будинок має ОСББ. Вийшло так, що ті будинки, які у нас минулого року перемогли в конкурсі на утеплення, зараз можуть зробити все необхідне для цього. Цього літа ми взяли участь у міській програмі співфінансування. Так, частково коштом мешканців будинку, частково коштом бюджету міста замінили собі дерев’яні двері на пластикові. Я думаю, це буде корисно, незалежно від обставин. Уявіть, що може й не буде у нас проблем з опаленням цього року, але ви все одно зменшите для себе платіжку. Треба робити розумні заходи, які допоможуть на багато років вперед", – розповіла Семенова.

За її словами, до сьогодні багато хто не замислювався, що раніше, маючи гарячі батареї та відкриваючи вікна, українці спалювали "і власні гроші, і гроші країни".

"Тож поки триває війна, я б подумала, на що ці кошти краще витрачати. Також радила б замінити батареї. Наприклад, у мене встановлені терморегулятори, а також тепловідбивний екран", – додала вона.

Та все ж, окрім доволі затратних заходів, Ксенія Семенова планує придбати собі звичайну теплу піжаму.

Пічки-буржуйки, електроковдри, обігрівачі й термобілизна

Народна депутатка Верховної Ради від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук також висловлює думку, що зниження температури в оселях українців – не найстрашніше, що може відбутися.

"Очевидно, що буде холодніше, ніж ми звикли, але це не найбільший виклик. Давайте не забувати, що в окопах буде ще холодніше спати. Я готую до зими теплі речі, а також пледики – я їх просто люблю", – розповіла вона.

Крім того, Євгенія Кравчук має додатковий електричний обігрівач у квартирі. Проте планує докупити ще один, ймовірно, масляний радіатор.

Депутатка подбала й про утеплення приватного будинку, в якому живуть батьки – придбала для них пічку: "Батькам придбала пічку-буржуйку. Також у них є власний камін, тому запасаємось дровами. Це допоможе додатково обігріти будинок".

Натомість депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв поки не планує купувати якихось додаткових приладів для обігріву. Він переконаний, що Київ взимку не залишиться без електроенергії та тепла.

"Я живу у такому будинку, в якому взимку завжди холодно. Але, наприклад, мені нормально спати, коли батареї холодні", – зазначив він.

За його словами, універсальним рецептом для мешканців столиці може бути електрообігрівач, але лише за умови, що в будинку не стара електропроводка: "Адже через сильне навантаження вона може не витримати й загорітись".

"Єдиного рецепта щодо підготовки до зими не існує. У нас вдома, наприклад, є термобілизна. Плюс, теплі ковдри та навіть електроковдра. До речі, зараз продаються недорогі термоковди, на кшталт рятувальних, під час ультра сильних холодів вони найкраще зберігають тепло. Я б радив запастись саме ними", – поділився нардеп.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк впевнений, що українці вже звикли щороку готуватись до опалювального сезону, тож без проблем підготуються і до найскладнішого. Сам нардеп радіє, що торік придбав собі пару комплектів термобілизни, а також теплий одяг собаці.

"Особисто я часто займаюсь спортом, бігаю навіть при температурі мінус 18 градусів. Тому у мене ще до війни з'явилося кілька комплектів термобілизни. В Раду це не одягнеш, але в мінус у ній буде тепло. Більше турбуюсь за собаку. Песик живе у квартирі, але він малий, боюсь, щоб йому холодно не було", – розповів він.

У депутата є план "Б": у разі сильних морозів в Києві він планує переїхати до родичів у село, адже в їхньому будинку є паливний котел. Проте він налаштований оптимістично: "Хотів пожартувати, що буду бити в бубон, щоб в нас була тепла зима. Але, слухайте, ми проходимо не першу зиму: теплі речі є. Я планую залишитись взимку в Києві та сподіваюсь, що уряд закупить достатню кількість газу. Якщо буде складно, поїду до родичів в село, побуду там в найбільш холодні часи. Але сподіваюсь, що все буде добре. Заклеїмо вікна, прикрутимо терморегулятори і будемо ходити на роботу – голосувати".