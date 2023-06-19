Організація закликала РФ виконувати свої зобов'язання.

Росія все ще не допустила представників ООН на окуповані території, постраждалі після підриву Каховської ГЕС.

Про це йдеться в заяві координатора з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун. За її словами, організація Об'єднаних Націй взаємодіє з урядами України та РФ у питанні "ефективної доставки гуманітарної допомоги" постраждалим внаслідок катастрофи.

Російський уряд досі відхиляв прохання ООН про доступ в райони, що знаходяться під її окупацією.

"ООН буде продовжувати займатися пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують", - йдеться в повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС: реакція ООН

Як повідомляв УНІАН, в день підриву російськими загарбниками гідроелектростанції в Twitter ООН з'явився пост про святкування "дня російської мови".

Україна закликала міжнародні організації евакуювати з окупованої частини Херсонської області людей. Самі українці скаржилися, що окупанти не проводять евакуацію і не дають волонтерам допомогти людям.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на подію.

8 червня в ООН заявили, що сформують групи для евакуації жителів окупованої частини Херсонщини і надання їм допомоги. 13 червня вони сказали, що готові допомогти, проте РФ не дає їхнім працівникам гарантії безпеки.

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