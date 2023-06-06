Також відсутня реакція на підрив Каховської ГЕС і на офіційній сторінці генсека ООН Антоніу Гутерреша.

У вівторок, 6 червня, Росія вчинила терористичний акт на території України, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Однак замість оперативної реакції на скоєний росіянами злочин в ООН вирішили зайнятися більш "важливими" справами - прославлянням російської мови.

Як стверджується на сторінці цієї "дуже важливої" міжнародної організації в Twitter, 6 червня відзначається так званий "день російської мови".

Примітно, що пост про це, а також заклик підписуватися на російськомовну сторінку ООН в соцмережі, опублікований чотири години тому - коли вже було відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС.

Відео дня

При цьому, ніяких заяв щодо скоєного теракту на ГЕС від ООН досі не було.

Також відсутня реакція й на офіційній сторінці генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Зате, поки вода з Каховського водосховища затоплює все більше й більше територій, що ставить під загрозу продовольчу безпеку в світі, Гутерреш стурбований "ризиками" технічного прогресу.

Відзначимо, що зараз в Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира ООН, 03:59 ранку, і можливо, в цій організації ще не в курсі того, що відбувається. Утім пізній час не завадив ООН опублікувати пост про російську мову.

День російської мови - що відомо

Відзначимо, що так званий "Міжнародний день російської мови" був заснований Організацією Об'єднаних Націй порівняно нещодавно - у 2010 році. Російська мова свого часу стала однією з шести офіційних мов ООН і досі такою залишається, попри безліч злочинів, у тому числі військових, скоєних носіями цієї мови в усьому світі.

Підрив Каховської ГЕС - новини

Як повідомив УНІАН, 6 червня вночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що багато населених пунктів Херсонщини опинилися під загрозою затоплення. Характер пошкоджень чітко демонструє, що жодного ракетного удару по дамбі не було, а вибух стався зсередини. Нагадаємо, що ГЕС уже близько року перебуває під контролем російських окупантів, і ще минулої осені українська влада попереджала про те, що росіяни замінували цей стратегічний об'єкт.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, обладнання машинного залу повністю знищено. Каховське водосховище буде спустошено протягом 4 днів.

У НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив російськими Каховської ГЕС може мати наслідки для Запорізької АЕС, однак ситуація контролюється.

Вас також можуть зацікавити новини: