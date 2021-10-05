Поліція не захищає. Чому правоохоронці не завадили вбивству своїх колег у Чернігові

Жорстоке побиття в Чернігові групою юнаків двох чоловіків, як виявилось – поліцейських не при виконанні, зрезонувало на всю країну. Якщо правоохоронці не відреагували на виклики під час цього інциденту і не зуміли захистити навіть своїх колег, які гарантії, що хтось захистить пересічного громадянина?

У ніч з 1 на 2 жовтня у спальному мікрорайоні Чернігова Масани група підлітків побила двох поліцейських, один з яких помер на місці події, іншого було госпіталізовано до реанімації обласної лікарні. Згодом у поліції заявили, що обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Інцидент зі смертельним фіналом розпочався у супермаркеті, який працює цілодобово, продовжилося побиття на вулиці. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною нападу на 30-річних чоловіків стало зауваження одного з них у бік компанії молоді. Жінка, яка назвалася свідком події, розповіла журналістам на правах анонімності, що поліцейський у цивільному зробив зауваження хлопцю, який нецензурно лаявся у присутності дівчат. Підлітки дочекалися, доки чоловіки вийдуть з магазину, та напали на них. Один з учасників знімав побиття на телефон. На одному з відео, які вже заполонили мережу, двоє чоловіків лежать на землі і група молодих людей б'є їх ногами, чути лайку та сміх…

Закривавлених чоловіків, один з яких вже не дихав, через дорогу від супермаркету виявили перехожі. За інформацією поліції, одному з постраждалих було завдано понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він і помер. Іншому "пощастило" - він живий, але з ранами, забоями обличчя та струсом мозку перебуває в обласній лікарні. Лікарі характеризують його стан як середньої тяжкості, загрози життю наразі немає.

Від 15 років до довічного

Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та частиною 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) ККУ. Стаття про умисне вбивство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

За підозрою у скоєнні злочину поліція затримала шістьох осіб. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження, слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Деталі скоєння злочину – чи були постраждалі або юнаки нетверезі, чи зналися вони між собою до цього, і що саме спровокувало конфлікт - у поліції не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

"Не хотіли смерті"

4 жовтня, коли в Чернігові попрощалися з загиблим 30-річним капітаном поліції Артуром Єрохіним (цього дня поліцейський мав вийти на роботу), Деснянський суд міста обрав запобіжний захід його ймовірним вбивцям. Напередодні дружина Єрохіна написала на своїй сторінці в мережі Facebook, що він був найкращим батьком. Напівсиротами залишилися двоє їхніх маленьких дітей. У профілі жінки – багато фото щасливої родини. Сотні людей, ймовірно, знайомих і незнайомих, висловили своє співчуття. Написали про необхідність справедливого покарання для вбивць. Близько двох сотень чернігівців прийшли на похорон поліцейського.

За словами речника Чернігівської обласної прокуратури Валерія Литовченка, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці чотирьом затриманим.

"Прокуратура просила суд про тримання підозрюваних під вартою, зважаючи на жорстокість злочину та його резонансність. Кваліфікація обвинувачення на сьогодні – це умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. Однак у подальшому можлива його перекваліфікація, залежно від участі кожного із підозрюваних у скоєнні злочину", - зазначив він.

У залі суду один з підозрюваних заявив, що хлопці не хотіли смерті поліцейського, і коли йшли з місця події, то побиті ними чоловіки були живі. Він стверджував, що був свідком, а удари завдавав "хтось інший". Його батько озвучує власну версію подій - першим конфлікт розпочав поліцейський. І на бійку викликали патрульну поліцію. Також про те, що поліцейський першим штовхнув юнака, говорить і мати одного з підозрюваних. Жінка також принесла свої вибачення потерпілим та їхнім родинам.

Одна зі знайомих цих родин характеризувала батьків позитивно. У соцмережах також зазначають, що в одного з хлопців батько – священник. Втім, дописи підлітків у соцмережах свідчать, що компанія любила погуляти, в тому числі, вживаючи алкоголь.

Байдужість вбиває

В мережі вже оприлюднено кілька відео жорстокого побиття поліцейських, знятих різними людьми. Одне з перших – від жителя Чернігівщини Сергія Головні, який попросив емоційно вразливих людей не дивитися зйомку. У коментарях під відео чернігівці висловили нерозуміння, чому ніхто не зупинив побиття, зауважили відсутність патрулів у спальному мікрорайоні міста. Адже інцидент стався поблизу проїжджої частини, неподалік супермаркету "АТБ", поряд з яким розташовані житлові будинки.

Масани - спальний мікрорайон на околиці Чернігова, який активно розбудовується, тут здебільшого проживають молоді родини. Тож достатньо дивним виглядає той факт, що ніхто не зреагував на вбивство людини буквально під вікнами багатоповерхівки. Чи виклики поліції були, просто були вони безрезультатні?

Чернігівський громадський активіст Олександр Гашпар підкреслює, що наразі всі переконалися: байдужість людей – це дійсно страшна річ: "У магазині кілька п'яних підлітків знущаються з людини, б'ють її, волочать по підлозі, але жоден з чоловіків, які були в цей час у супермаркеті, за цю людину не заступився, вони навіть не підійшли спитати, що відбувається, і боягузливо вдавали, що не помічають насилля".

Тут, на думку громадського активіста, є величезні питання як до охорони, так і до адміністрації магазину "АТБ", які зобов'язані забезпечити безпеку покупців в межах свого магазину. Однак існує ще одна вкрай важлива проблема.

"Крім цього, якщо в ході слідства буде з'ясовано, що наряд поліції викликався свідками цього побиття, але поліція або ігнорувала ці виклики, або довго їхала, то керівництво управління патрульної поліції має піти у відставку або бути звільненим", - вважає громадський діяч.

Відчуй себе беззахисним

Прес-служба компанії "АТБ" вже зробила заяву, що працівники охорони діяли в межах своїх посадових обов'язків, а вбивство відбулося не на території магазину. А от щодо реакції поліції… Керівник ГО "Чернігівський центр прав людини" Олександр Підгорний зауважує, що кадрові зміни ситуацію вже не виправлять, і навряд чи матимуть місце у цій справі, оскільки в поліції давно залишається чинним принцип не стільки професійності, скільки особистої відданості керівництву.

"Як тільки-но відбулася реформа поліції, то ми скрізь зустрічали поліцейських – на автомобілях, іноді піші патрулі. Що сталося зараз, складно сказати (кадрові питання, проблеми з авто), однак тепер зустріти поліцейських на вулиці – це рідкість, неповсякденна річ", - нагадує він.

На переконання Підгорного, який теж має досвід роботи в правоохоронних органах, всебічне справедливе розслідування цієї справи – це питання честі для поліцейських.

"Однак є чимало побоювань та застережень, оскільки я особисто зіткнувся з тим, що справу слідчі просто… загубили. Нічого глобального – питання ДТП і компенсації витрат на ремонт авто, проте такі прецеденти значно знижують довіру до правоохоронної системи", - наголошує громадський діяч.

Водночас він припускає, що питання беззахисності на вулицях міста може актуалізувати дискусію про дозвіл на носіння зброї. Адже, можна припустити, що постріли в повітря чи в ноги, могли б зупинити компанію агресивних підлітків.

Натомість керівник спортивного клубу "Рукопашний бій" Сергій Петрикей говорить, що найкращий механізм зниження підліткової агресії – заняття спортом. Адже вона завжди була і буде, інше питання – до чого це призводить.

"На жаль, ми бачимо, що сучасне покоління молоді виросло в умовах вседозволеності, відсутності будь-яких моральних рамок. До того ж у суспільстві маємо чимало прикладів безкарності. Згадайте історію з побиттям чернігівської дівчини Поліни Малоштан. Чим вона завершилася? Нічим особливим. Навпаки, її кривдниці отримали авторитет у колі однолітків, адже уникли покарання. Ця безкарність і породжує такі історії, яку маємо сьогодні", - підкреслює він.

Вбивство не має виправдань у будь-якому разі. Для родичів та близьких втрата рідної людини – трагедія. А те, що загиблий був поліцейським не при виконанні, ще більше привертає увагу до того, чи може беззбройний громадянин відчувати себе у безпеці.

Ірина Синельник

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