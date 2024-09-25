Буває, що від моменту загибелі захисника до вручення нагороди проходить півроку-рік, а інколи навіть більше.

У лютому 2024 року загиблому воїну Вікторові Ониську присвоїли Орден Богдана Хмельницького III ступеня, однак його дружина Ольга дізналася про це випадково з Вікіпедії.

Як пише "Українська правда", у травні орден передали до Оболонського ТЦК і вже це відомство мало зв'язатися з родиною та запросити на церемонію вручення, однак цього так і не сталось.

"Указ про нагородження мого чоловіка офіцерським орденом був підписаний президентом ще у лютому 2024 року. Я побачила новину про це десь за місяць у Вікіпедії – на сторінці, присвяченій Віті. Почекала ще місяць. Тиша", – згадує Ольга.

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Після цього вона поспілкувалась з побратимами Віктора зі 128-ої бригади. Там їй пояснили, що ордени відправляють до ТЦК за місцем проживання. Також потрібен час на їхнє виготовлення.

Речник 128-ої ОГШБр Ярослав Галас пояснив, що коли боєць гине, бригада готує подання на нагороду. Документ підписує командир бригади і далі він проходить через бюрократичний ланцюжок.

"Подання надходить до оперативного командування, в якому перебуває бригада. Після цього його спрямовують на командування Сухопутних військ ЗСУ, потім – у Міністерство оборони, і вже з Міноборони воно надходить до Офісу президента, оскільки ці нагороди присвоює особисто глава держави. Після підписання указу президента про присвоєння нагороди посмертно документ повертається зворотнім шляхом: через Міноборони, Сухопутні війська, оперативне командування і зрештою надходить до ТЦК", - пояснив він всю цю схему роботи.

За словами речника, нагорода Віктора Ониська потрапила в ТЦК приблизно в травні 2024 року. Однак, додав Галас, буває, що від моменту загибелі захисника до вручення нагороди проходить півроку-рік, а інколи навіть більше. Саме це й сталось з Ольгою.

Жінка зателефонувала до ТЦК, де оформлювала всі документи після загибелі чоловіка, але їй ніхто не відповів. Тоді вони звернулась за допомогою до ветеранської спілки "Бойове братерство України", яка вшановує пам'ять побратимів, нагороджуючи їхніх дітей власною відзнакою "Батьківське серце". У вересні доньку Ольги та Віктора запросили на нагородження.

Там же жінці допомогли з пошуками ордену. В результаті його знайшли в Облонському ТЦК.

"Забираючи цю зім'яту коробку з орденом у бухгалтерки, я запитала, чому таке ставлення? Хто відповідає за комунікацію з родинами? Це ж почесний офіцерський орден. Та й мій чоловік не чекав на повістку, а добровільно мобілізувався в ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Хоча був кіноробом і міг прикритися "культурним фронтом". Я почекала ще кілька днів, сподіваючись, що хтось бодай зателефонує і вибачиться. Але знову – тиша", – згадує Ольга.

За словами жінки, їй було соромно оприлюднювати цю історію, бо "вона ганьбить репутацію ЗСУ". Однак Ольга визнала, що країна проходить важкі часи, однак родини полеглих бійців проходять пекельні бюрократичні кола і ніби залишаються невидимими для суспільства.

"Але ми, родини захисників, не є жертвами обставин. На подвигу наших чоловіків тримається незалежність України. Я хочу притягнути бодай до дисциплінарної відповідальності людей, які не шанують пам'ять полеглих воїнів. Мені важливо, щоби родини не відчували знецінення і передавали наступним поколінням у спадок відчуття гідності, а не зневаги", – зазначає вдова.

Додається, що видання також намагалося додзвонитися в Оболонський ТЦК, щоб отримати коментар, однак на дзвінки не відповіли.

Герої України

Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року повідомив, що всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

25 лютого Зеленський вперше публічно розкрив втрати Сил оборони України за два роки повномасштабної війни проти РФ. Він зазначив, що війні загинула 31 тис. військовослужбовців.

Нещодавно ЗМІ писали, що кількість загиблих військових зросла до 80 тисяч, однак президент назвав це брехнею.

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