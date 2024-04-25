За словами Марини Бекало, після видачі довідки ВЛК, де буде вказана причина смерті військового, син може подати заяву до ТЦК СП.

В разі доведення факту загибелі батька під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану його син матиме право на відстрочку від призову на військову службу. Про це розповіла адвокат Марина Бекало.

За її словами, за діючою нормою Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та під час дії воєнного стану.

"Обставини його смерті мають вказувати саме на факт його загибелі у зв'язку із проходження ним військової служби під час воєнного стану. Ці обставини мають підтверджуватися довідкою ВЛК про причину смерті, яка має бути пов'язаною із несенням військової служби", - зазначає юрист.

Вона пояснила, що для цього родичами подаються заяви до ВЛК (за місцем знаходження ТЦК СП де загиблий перебував на обліку) про видачу довідки ВЛК та наступні документи:

свідоцтво про смерть (засвідчена копія);

лікарське свідоцтво про смерть (довідка про причини смерті) та його засвідчена копія;

витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця із списків частини у зв'язку зі смертю;

сповіщення про смерть;

копія паспорту заявника та документ, що підтверджує родинну спорідненість з загиблим (копія свідоцтва про шлюб, про народження).

"Також треба запросити в військовій частини акт проведення службового розслідування про обставини та причини смерті військового (це є додатковим доказом про обставини смерті)", - уточнила адвокат.

За словами Бекало, після видачі довідки ВЛК, де буде вказана причина смерті військового, син може подати заяву до ТЦК СП за місцем свого військового обліку, з проханням надати йому відстрочку.

Мобілізація в Україні - останні новини

Багатодітні батьки в Україні можуть бути мобілізовані. Про це розповів заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Він пояснив, що це стосуватиметься тих батьків, які не платять аліменти. На сьогодні кількість боржників за аліментами перевищує 500 тисяч осіб.

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