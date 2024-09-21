Він зауважив, що вказані цифри західних журналістів не відповідають дійсності.

Український президент Володимир Зеленський спростував дані видання WSJ про те, що ЗСУ втратили на війні вже 80 тисяч військових.

"80 тис. втрат українських військових - це брехня. Реальна цифра набагато менша. Суттєво", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 вересня американська газета The Wall Street Journal (WSJ) повідомила, що кількість убитих на війні українських військових досягла 80 тис.

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Саме на ці дані і відреагував український президент на зустрічі з журналістами.

Війна в Україні: новини

18 вересня народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявив, що дані газети The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих на війні з РФ українських військових є значно завищеними. "Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані", – сказав він.

Загалом західні аналітики і журналісти полюбляють назививати різноманітну кількість втрат ЗСУ у війні проти окупантів. Так, наприклад, на початку року президент американського аналітичного фонду "Потомак", військовий експерт та екс-радник Маргарет Тетчер Філіп Карбер заявив, що за підрахунками експертів, загальні втрати українців на війні складають близько 250 тис. чоловік.

При цьому 25 лютого президент Володимир Зеленський вперше публічно розкрив втрати Сил оборони України за два роки повномасштабної війни проти РФ. Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року по сьогодні на війні загинула 31 тис. військовослужбовців.

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