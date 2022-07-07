Психолог Ірина Щербак: На жаль, рецепта щасливого сімейного життя під час війни не існує

Психолог Ірина Щербак в інтерв'ю УНІАН розповіла, як війна впливає на стосунки у парі, як зберегти шлюб, перебуваючи у постійному стресі та тривалій розлуці, і чому сьогодні особливо важлива найпростіша, звична підтримка та відверта розмова.

Війна назавжди змінила життя кожного українця. Вона принесла руйнування не тільки в нашу країну в цілому, а й у наші сім'ї: постійний стрес і страх позначилися на стосунках. І якщо як такої статистики з цифрами, скільки пар уже розлучилися, немає, то навіть просто спостерігаючи за відомими людьми можна констатувати – тенденція сумна. Так, останнім часом розпалися, здавалося б, найміцніші пари шоу-бізнесу – розійшлися артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, актор Тарас Цимбалюк та його дружина Тіна, ресторатори Даша та Михайло Кацуріни, актор Дмитро Ступка та модель Поліна Логунова…

УНІАН поговорив з психологом Іриною Щербак про те, як війна впливає на стосунки та чи можна зберегти шлюб у тривалій розлуці.

Ірино, під час війни багато хто розходиться. В Україні вже кілька зіркових пар повідомили про розлучення. Чи справді так негативно на стосунках позначаються стресові ситуації?

Єднання та підтримка – єдині речі, які допомагають нам вистояти у ці непрості часи. Але ми спостерігаємо, як багато пар розходяться.

Зараз з'явилося розуміння, що завтра може не настати, багато хто замислюється, що важливо жити сьогодні, а не відкладати на потім. Адже, як показує нам війна, "потім" може й не наступити.

Також під час війни проявляються цінності пари, а вони є основними у стосунках. Наразі люди могли побачити, що їхні цінності з партнером кардинально відрізняються. Якщо зняти всі рожеві окуляри, пара дивиться один на одного зовсім іншими очима, і на себе поруч із партнером – теж.

Тому пари ухвалюють радикальні рішення.

Як зміна цінностей впливає стосунки?

Дуже сильно впливає. Цінність пари - це як фундамент у будинку, на ньому все тримається. І, знову ж таки, якщо змінилися цінності в парі, можна обговорити і передомовитись про щось, але мало хто до цього йде.

Не всі люблять та вміють розмовляти на тему стосунків. А зараз, мені здається, все сказане сприймається особливо гостро, можливо, навіть як претензія.

Часто про це говоримо з парами на сімейній консультації. Вміння говорити та чути вирішує 90% проблемних ситуацій у стосунках. У багатьох пар відсутній діалог взагалі. Тобто вони говорять, але чують здебільшого лише себе.

Важливо проговорити у стосунках усе, що непокоїть. І не через претензії. А найголовніше - перевіряти, чи правильно вас почула друга половинка. Також важливо розуміти, що інша людина відрізняється від вас і мислить інакше, а ваші думки читати не вміє. Тому, якщо чогось хочеться, то треба про це сказати, а не чекати, що партнер здогадається, а потім ображатися, що він не здогадався.

Чи є ще якісь рецепти, до яких варто прислухатися?

На жаль, рецепта щасливого сімейного життя під час війни немає. Але якщо пара вмітиме вести діалог, даватиме один одному простір, підтримуватиме один одного, поважатиме бажання та кордони, не боятиметься поділитися своїми страхами та переживаннями, то шансів вийти з усього цього, зміцнивши стосунки – більше.

Зараз багато українців приймають у себе переселенців, родичів. Чи може присутність сторонніх людей у ​​домі позначитися на стосунках?

Так. І це зараз один з основних запитів від клієнтів.

Пара знаходиться 24 на 7 з іншими людьми, які намагаються якось ділити побут, простір. Багато ситуацій починають не влаштовувати, але війна і треба терпіти. І ось, коли терпець уривається, кожен висловлює, що накипіло. І сюди ж додаються образи за минулі роки.

Якщо це просто друзі чи знайомі гостять – це ще не так критично. Але якщо це батьки одного з подружжя, то тут все набагато серйозніше.

Як бути тим парам, у яких жінка перебуває за кордоном, а чоловік – в Україні? Як відстань впливає на стосунки?

На відстані стосунки перевіряються. Якщо до війни у пари не все було чудово, то зараз додається нових приводів для сварок і переживань. Знаєте, це як дитина у перший рік свого народження – своєрідна перевірка стосунків у парі. У війни – дуже схожі функції.

Дайте пораду, як пережити розлуку та зберегти шлюб.

Вибудувати діалог і обговорити, що можна на відстані один від одного, а що - ні. Використовувати відеозв'язок для спілкування. Намагатися зрозуміти один одного у тих ситуаціях, у яких обидва перебувають. По можливості, влаштовувати побачення на території України, приїхавши на 1-2 дні до найближчого до кордону містечка. Вигадувати щовечірні традиції спілкування перед сном. Довіряти одне одному. Згадати, як поводились, коли зустрічалися, які методи флірту були. Це - шанс закохатися заново, або… все погубити.

Багато жінок зараз чекають на своїх чоловіків з війни. Як правильно у таких випадках підтримувати партнера?

Вірити. Пишатися. Слухати, якщо розповідає про проблеми, але не давати порад і не говорити фраз на кшталт "я ж казала". Не показувати своїх страждань. Показувати, що життя продовжується, адже коханий захищає це життя на передовій.

Жити життя, як би не було складно. Не сидіти та чекати, а саме жити. Чоловікові і так там нелегко, а якщо ще й жінка вдома страждає, а він знає про це, то складніше зосередитися.

Але все-таки бувають погані думки. Жінки постійно переживають, знаючи, що їхній коханий щодня ризикує життям.

Краще, звичайно, звернутися до психолога за допомогою та підтримкою, працювати з тривогою та страхом втратити коханого. Але якщо такої можливості немає, говорити з собою: саме зараз із ним усе добре, так, він у "гарячому" місці, але прямо зараз із ним усе добре.

Важливо перемикнути фокус своєї уваги на якусь діяльність. На себе. Не йти в майбутнє з моторошними картинками. Це майбутнє ще не настало, і, дай Боже, не настане. Бути в "тут і зараз".

Вірити у коханого, молитися. А, як тільки йдуть думки з фантазією про майбутнє, відвертати від них увагу і пам'ятати, що зараз він живий.

Скажіть, як у цілому стрес позначається на житті людини?

Стрес відбивається на багатьох сферах, починаючи з базових потреб - сон, їжа, дихання, секс, стосунки... У ситуації з війною, психіці знадобилося два місяці, щоб адаптуватися та побудувати психологічний захист. Якщо через два місяці, перебуваючи в безпеці, людина погано почувається, не бачить сенсу в житті, або порушена хоч одна потреба з перерахованих вище, потрібно звертатися за психологічною допомогою.

А що робити, коли здається, що вже зовсім погано?

Прийти на сімейну консультацію і постаратися реанімувати стосунки, якщо з перерахованого вище все перепробувано.

Я завжди за те, щоб зробити все для стосунків. І якщо вони не оживають, то спокійно і мирно їх завершити, без ненависті один до одного.

Діана Могилєвич