Йдеться про побиття, катування електричним струмом та водою, а також погрози сексуальним насиллям та примусове оголення.

Жінки, яких російські окупанти незаконно утримували, розповіли про пережите під час незаконного затримання у Херсоні, зокрема про умови утримання, допити та катування.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Києві аналітикиня ZMINA Онисія Синюк розповіла, що більшості із незаконно затриманих жінок у Херсоні навіть не повідомляли про причини затримання.

За її словами, під час затримання та після нього жінок били. Крім того, зафіксовано випадки катувань. Йдеться про різного виду побиття, катування електричним струмом та водою, а також погрози сексуальним насиллям та примусове оголення. Зокрема, одну із жінок катували струмом, пускаючи його через груди.

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Правозахисникам вдалося встановити близько 30 жінок, які у різний час та на різні терміни були поміщені до ізолятора тимчасового тримання у Херсоні. Зокрема, це колишня співробітниця Управління патрульної поліції Херсонської області Ольга Гончевська та курсантка ХНУПС ім. Кожедуба Наталія Сосмій.

За словами екс-поліцейської, її затримали у Херсоні разом із чоловіком та згодом помістили до ІТТ у Херсоні на понад 1,5 місяці за наводкою їхнього колишнього колеги. Окупанти погрожували їй, знущалися та катували її, намагаючись вивідати дані про її нібито причетність до українських правоохоронців.

Гончевська повідомила, що спочатку російські загарбники лише допитували її та погрожували, здійснюючи психологічний тиск, зокрема обіцяли поголити її налисо та вивезти її батьків з окупованої Херсонщини.

Однак згодом росіяни застосували до жінки катування струмом, а також водою. Тоді жінку прив’язували, накривали її обличчя тканиною та поливали водою. За таких умов людина майже не може дихати, бо волога тканина не пропускає повітря. Після того, як окупанти зрозуміли, що екс-поліцейська нічого їм не зможе розповісти, катувати її перестали, а відпустили лише згодом разом із чоловіком, змінивши запобіжні заходи із тримання під вартою на підписку про невиїзд.

За словами Гончевської, після катувань вона перебувала у шоковому стані та змогла прийти до тями тільки завдяки жінкам, яких утримували у камері разом із нею.

Вона також уточнила, що у двомісній камері у різний час утримували від 2 до 8 жінок, відтак спати доводилося просто на підлозі.

Своєю чергою, Сосмій розповіла, що її затримали наприкінці серпня 2022 року - у ніч перед тим, як вона планувала виїхати з тимчасово окупованого Херсона, щоб завершити навчання та призватися до ЗСУ. Вона впевнена, що "здав" її командир, бо окупанти цитували їй її слова з останньої розмови із ним.

Росіяни підозрювали жінку у нібито співпраці з СБУ.

Вона зазначила, що, коли окупанти привезли її до ІТТ, то приблизно 10 чоловіків оточили жінку в коридорі будівлі, піднімали їй футболку та відтягували джинси, погрожуючи згвалтуванням та натякаючи на те, що вона буде "обслуговувати" російських військових.

Згодом російські терористи також погрожували згвалтувати та вивезти до тимчасово окупованого Криму її дитину, а батьків - розстріляти.

За словами Сосмій, у російському полоні їй часто ставало погано, у неї були панічні атаки та підвищувався тиск.

Також жінки розповіли й про жахливі умови утримання, зокрема про відсутність медичної допомоги, відсутність можливості сходити в душ та погане харчування, а також про постійні крики та звуки, які вони чули, коли окупанти катували інших. Через це у багатьох незаконно ув’язнених виникли чи загострилися проблеми зі здоров’я.

Водночас, за словами прокурора Херсонської окружної прокуратури Олександра Голубцова, правоохоронцям вдалося встановити причетних до цих злочинів. Зокрема, до суду вже скерували обвинувальний акт щодо російського командира та трьох його підлеглих, які затримували та катували людей.

Також встановлено дані шести колаборантів, які перейшли на службу до росіян, з яких четверо екс-правоохоронців.

Деокупація Херсона і злочини росіян - головне

Офіційно про звільнення Херсона від російських окупантів повідомили 11 листопада 2022 року.

Згодом стало відомо про численні факти незаконних затримань, ув’язнень, катувань та вбивств українців на тимчасово окупованій Херсонщині.

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