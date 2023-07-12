Тяжке поранення військовий отримав наприкінці червня.

У Львові у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" медики борються за ногу тяжкопораненого захисника Бахмута Іллі Сафановського, яку роздробили три ворожі кулі.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, лікарі центру провели військовому складну операцію: уламки металу та кістки – дістали, стегно – наново зафіксували. Нині медики лікують його рани та готують до чергового хірургічного втручання.

Зазначається, що 26-річний Ілля родом із Маріуполя. Він – один із захисників міста-фортеці Бахмут. До лав ЗСУ приєднався ще в 2017 році. Відтоді боронив Україну в найгарячіших точках на донецькому напрямку – Піски, Авдіївка, Водяне.

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Тяжке поранення ноги Ілля отримав наприкінці червня. Відбиваючи позицію у ворога під Бахмутом, група українських військових потрапила під перехресний вогонь.

"Стріляли усім, що було під руками, - згадує військовий. - Кулемети, протитанкові та автоматні черги вистрілювали одна за одною, гранати літали повсюди".

Раптом Ілля відчув оніміння в нозі і зрозумів, що поранений. Після бою разом з іншими пораненими захисниками він 40 метрів повз до найближчих позицій українських військових. На світанку, в густий туман та, як виявилось згодом, замінованим полем.

"Коли ми повзли, то не бачили майже нічого. А як зрозуміли, що там було все в мінах, то не могли повірити, що всі живими дістались до нашого окопу", - розповідає Ілля.

Уже в окопі він наклав собі турнікет. Далі його забрали до найближчого шпиталю. У нього – мінно-вибухова травма та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Тамтешні лікарі зафіксували перелом металевим апаратом та скерували пораненого на лікування до Харкова, а звідти – до Львова.

У центрі "Незламні" спеціалісти продовжили боротьбу за його кінцівку. Оскільки рани на нозі почали гноїтись, лікарі забрали дрібні нежиттєздатні фрагменти м’язів та уламки кісток. Попереду в захисника – хірургічне закриття ран і вживлення стержня з цементним заповнювачем. У такий спосіб медики намагаються зберегти об’єм втраченої кістки.

Попри усі випробування, Ілля налаштований оптимістично та планує після перемоги відбудувати зруйнований дім у Маріуполі і повернутися туди з дружиною та 5-річною донечкою.

Травмування режисера Олега Сенцова на фронті

На початку липня український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав контузію на фронті.

В оприлюдненому відеозверненні він розповів, що бійці завершили бій за важливий для контрнаступу рубіж. Поранення отримали троє військових.

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