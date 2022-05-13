Загарбники зайшли до установи, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.

Окупанти вбили ув'язненого у Херсонському СІЗО.

Про це у Facebook повідомила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Інформація ЗМІ щодо вбивства ув'язненого у Херсонському СІЗО підтвердилась. За повідомленням працівників колонії, 11 травня окупанти зайшли до установи, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів. Одного ув'язненого було вбито за висловлювання обурення", - повідомила вона.

За її словами, наразі установа перебуває під керівництвом колаборанта Євгена Соболева. "Начальника установи вивезено в невідомому напрямку. Працівники установи відмовилися працювати на окупаційну владу та написали рапорти про звільнення. Зв'язок з установою втрачено", - додала омбудсмен.

Денісова також зауважила, що минулого тижня звернулася до міністра юстиції України з вимогою вжити заходів для евакуації ув’язнених Херсонського СІЗО та інших установ ДКВС у Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти били чоловіка струмом та знімали усе на відео. "Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - зауважила омбудсмен Денісова.

Вас також можуть зацікавити новини: