Тепер звернення щодо визначення підприємств критично важливими має бути розглянуто протягом 10 днів.

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими, повідомляє Міністерство економіки.

Перший віце-прем'єр-міністр– міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що під час зустрічей з бізнесом лунали неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу.

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"Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Сьогоднішнім рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання", - сказала Свириденко.

Окрім того, ухвалені урядом зміни передбачають, що суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим: цей критерій передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн. євро.

Також підприємства ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям. Крім цього, передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану - що треба знати

У січні 2023 року Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану та принцип визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критично важливі підприємства мають можливість забронювати військовозобов'язаних працівників двома способами: за списком професій або за списком співробітників. Одне підприємство може забронювати до 50% працівників. В деяких випадках бронювання військовозобов'язаного не звільняє його від військової служби під час воєнного стану.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

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