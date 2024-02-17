Реабілітація військових та ветеранів: спорт як ліки

Відновитися й повернутися до цивільного життя ветеранам допомагає спорт. Особливо спорт потрібен тим військовим, які отримали на фронті важкі поранення. Адже фізична культура – це не лише відновлення фізичної форми, а й спілкування з однодумцями.

Здається, вже ні у кого не виникає сумнівів, що українські військовослужбовці, повертаючись зі служби, потребують і потребуватимуть якісної реабілітації. Багатьом з них відновлювати фізичне здоров’я та психоемоційний стан допомагає спорт. І це не просто потреба знову опанувати штангу, турнік чи відчути командний дух, граючи у футбол. А бажання показати себе у змаганнях. Одна з таких можливостей для військових та ветеранів – міжнародні змагання з адаптивних видів спорту у США – United States Air Force Trials.

Мріяв бути моряком, а потрапив на війну

26-тирічний Євгеній Омельчук народився і виріс на Київщині, у місті Сквира. Навчався на моряка дальнього плавання, захоплювався кросфітом і навіть замислювався стати майстром спорту, але... Повномасштабне вторгнення Росії в Україні перекреслила усі плани – їх довелося відкласти на потім - 24 лютого 2022 року Євгеній пішов до військкомату.

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Направду в ТЦК не одразу погодилися взяти хлопця до армії – у нього за плечима не було військової підготовки.

"Однак я не мав наміру повертатися додому, наполягав, що буду боронити Україну разом з іншими. Говорив, що маю хорошу фізичну форму як моряк. І таки переконав – мене взяли в 1-шу окрему танкову бригаду", – розповідає Євгеній.

Мінно-вибухову травму хлопець отримав влітку 2022 року – росіяни влучили ракетою в місце дислокації його підрозділу. Євгеній згадує, як одразу після прильоту знепритомнів, а коли прийшов до тями й побачив, що трапилося, намагався рятувати тих, хто був поряд.

"Частина людей опинилася під завалами, хтось отримав важкі травми, втратив кінцівки, багато загинуло… Було дуже важко все це бачити", - каже військовий.

Його самого теж госпіталізували, але після лікування Євгеній повернувся до служби. Знову брав участь у бойових діях, отримав кілька контузій та осколкові поранення. Звісно, усе це негативно вплинуло на стан його здоров’я. Зрештою, після проходження чергової військово-лікарської комісії, чоловіка направили на тривале лікування, а відтак він отримав інвалідність.

В тилу Євгенію ставало лише гірше. Він згадує, що був дуже розчарований та розлючений на весь світ: "Бо бачив людей, які уникали навіть згадувати про війну, наче її немає".

Справжнє полегшення принесло лише відвідування центру реабілітації для ветеранів війни, де зустрівся з такими ж хлопцями, як він сам. Євгеній згадує, що тут йому також припало до снаги те, що в центрі були створені умови для того, що поранені військові могли займатися спортом. Тож хлопець скористався цією можливістю: перші три дні після прибуття до центру буквально кожну вільну хвилину грав у настільний теніс.

"Отримував задоволення і від гри, і від своїх перемог", - ділиться емоціями військовий і додає, що це, певно, було його повернення до спорту.

Згодом були змагання в Полтаві. Євгеній взяв участь у двох дисциплінах – жиму лежачи на похилій лавці та їзді на аеробайку.

Наступні змагання – вже у Києві. Цього разу Євгеній так само демонстрував свої сили у жимі лежачи, а також у веслуванні на тренажері.

Хлопець розповідає, як надихало те, що з кожним наступним змаганням його результати поліпшувалися, тож тренування ставали завзятішими.

Мотивація в спорті – знову відчути себе щасливим

Євгеній Омельчук вважає, що для справжньої мотивації потрібна важлива ціль. Його ціль зараз – бути здоровим і повернутися до цивільного життя, в якому знову зможе відчувати себе щасливим. Хлопець переконаний, що спорт йому в цьому стовідсотково допомагає.

"Через непроліковані контузії у мене було дуже багато проблем, зокрема з тиском. А коли знову почав тренуватися, побачив зміни: поліпшилося загальне самопочуття, я став краще спати. Це мотивує працювати ще більше, ще краще", – говорить військовий.

Іншим бійцям, які через спорт хочуть відновити здоров’я, він радить обирати не один, а кілька видів спорту. При цьому, паралельно (і одночасно) займатись індивідуальним та командним. Євгеній переконаний, що так початківці зможуть утримати інтерес до спорту.

"Річ у тім, що в моєму житті спорт був змалечку. Були гантелі, штанга, ходив на гандбол, любив грати у футбол", - розповідає він. І це, звісно, загартовувало.

Коли почув про відбір учасників національної збірної для участі в United States Air Force Trials 2024, Євгеній загорівся ідеєю стати одним із тих, хто представить Україну на змаганнях: "Я вирішив, що обовʼязково треба спробувати. Пішов робити потрібну для участі у відборі довідку. І хоча мені сказали, що спортивні показники у мене не найкращі, це не змусило мене відмовитися від наміру змагатися. Адже для мене це не стільки про спорт, як про спілкування. Саме на таких заходах можна зустріти багато людей, які тебе зрозуміють, бо шукають те саме, що шукаєш ти - і вам дуже комфортно одне з одним".

Документи для участі у відборі Євгеній подав за два дні до завершення реєстрації. Згодом йому зателефонували, запитали, у яких видах спорту хоче змагатися. Обрав штовхання ядра та стрільбу з лука. Зрештою, став одним із 30 військових та ветеранів, які увійшли до національної збірної.

Перший крок до професійного спорту

Військовий впевнений, що такі змагання не лише зближують людей, а й надихають працювати над собою, дають поштовх до самовдосконалення.

"Мені дуже подобається атмосфера підготовки до змагань, те, як наполегливо з нами займаються тренери, як всі вболівають за нас. Для мене ці змагання – це також шанс повернутися до професійного спорту", – розповідає він і загалом наголошує на важливості тренерської роботи.

Євгенія до змагань готують двоє тренерів. Дмитро Львовський опікується напрямком стрільби з лука, а Сергій Півка взяв на себе кросфіт, веслування на тренажері. Військовий дуже добре відгукується про обох і розповідає, що, наприклад, Сергія знайшов через додаток для реабілітації та тренувань ветеранів "Trenvet", створений ГО "Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю "Звитяга Нескорених" за підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Врешті, Євгеній і сам почав серйозно цікавитися темою адаптивного спорту, реабілітації після поранення через спорт.

"Сьогодні я розумію, що для військових та ветеранів спорт – це вже не просто фізична активність. Тренування їм потрібні насамперед для відновлення та повернення до цивільного життя. Бо через спорт можна впливати на своє самопочуття і настрій", – говорить чоловік і додає, що замислюється згодом тренувати таких самих хлопців, як він сам. Має намір здобути необхідну освіту і застосовувати свої знання та навички для того, щоб допомагати побратимам.

"Хочу заряджати їх, щоб вони бачили в мені приклад і хотіли рухатись далі. На жаль, є дуже багато хлопців, які після поранення втратили інтерес до всього. Мені б хотілося допомагати їм, повертати їх до життя", – розповідає Євгеній.

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Змагання United States Air Force Trials в Україні організовано Мінветеранів спільно з бюджетною установою "Український ветеранський фонд", громадською організацією "Повернись живим!", Центром стратегічних комунікацій "Стратком Україна" та громадською організацією "Ігри Інвіктус Україна".

Оксана Банкова