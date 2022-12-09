Представник УПЦ МП поширював російську пропаганду й принижував громадян за релігійною належністю.

Ректору Почаївської духовної семінарії Московського патріархату повідомили про підозру – чоловік через соцмережі принижував українців.

Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті, йдеться у повідомленні СБУ.

Як з'ясувала спецслужба, піп Московського патріархату використовував фальшивий профіль у Facebook, щоб "розганяти" деструктивний контент.

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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

"Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - заявляють в СБУ.

Обшуки в УПЦ МП – актуальні новини

Обшуки в будівлях Московського патріархату розпочалися у листопаді 2022 року. Тоді спецслужба завітала у Києво-Печерську лавру, де прославляли Росію.

У перші дні перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Під час контррозвідувальних заходів СБУ виявляла пропагандистську літературу, яка заперечує існування України, медалі за "звільнення Криму", російські паспорти та символіку російських терористичних угрупувань на Донбасі.

Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря Чернівецької єпархії МП Микиту з голим неповнолітнім хлопцем.

Вже у грудні президент Володимир Зеленський натякнув, що в Україні готуються заборонити діяльність УПЦ МП – "релігійних організацій, афільованих з Москвою".

Наступного дня РНБО ввела санкції проти намісника Лаври, Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів Московського патріархату.

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