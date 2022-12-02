Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів УПЦ (МП).

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів, включаючи намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). У список також включили колишнього депутата Вадима Новицького.

Такою інформацією анонімно поділилися співрозмовники з команди президента України в розмові з журналістами видання "Українська правда". Санкції були накладені переважно на священнослужителів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Рішення про санкції РНБО ухвалила вчора, 1 грудня, на засіданні після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії та для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

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Президент Володимир Зеленський сьогодні ввів у дію персональні санкції щодо окремих членів релігійних організацій, які пов'язані з Російською Федерацією.

Обшуки в храмах УПЦ МП: остання інформація

Правоохоронці почали обстежувати релігійні об'єкти у другій половині листопада. Перевірки пройшли у багатьох областях — Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській. В результаті було знайдено пропагандистські матеріали і багато готівки.

Частина священнослужителів пройшли поглиблені перевірки з використанням поліграфа. Підозру вручили священику Києво-Печерської Лаври, який прославляв "матінку Русь", і митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП).

Сьогодні, 2 грудня, обшуки тривають на території храмів у трьох областях — Житомирській, Рівненській та Закарпатській.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Це стосується саме УПЦ (МП).

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