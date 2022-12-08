Перевірки проводили на об'єктах УПЦ, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Служба безпеки України під час обшуків у єпархіях Української православної церкви Московського патріархату виявила російські паспорти, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "Новоросії".

Як повідомляє СБУ, правоохоронці завершили контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

"Встановлено, що під час захоплення Херсона місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України", - розповіли у відомстві.

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Зазначається, що на території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених росіянами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсона.

За даними правоохоронців, у результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального радника військово-цивільної адміністрації РФ" та російські паспорти місцевих священників.

"Причому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсона рашистами", - уточнили в СБУ.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

Також у ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Крім того, під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Обшуки в УПЦ МП – останні новини

У листопаді правоохоронці почали проводити обшуки в у приміщеннях УПЦ МП у різних областях України. Зокрема, після того, як у ЗМІ поширилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир", обшуки провели у Києво-Печерській Лаврі У перші дні було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Під час безпекових заходів у храмах, єпархіях, монастирях правоохоронці виявляли "сумнівших" громадян країни-агресора, великі суми готівкових коштів, пропагандистську літературу РФ, що заперечує існування України, і багато іншого.

Приміром, під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі Чернівецької єпархії УПЦ МП знайшли підтвердження наявності російського громадянства у керівництва єпархії. Ба більше, у священиків знаходили колекцію дитячої порнографії, а одного архімандрита навіть побачили у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі.

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