Так, було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Як повідомив прес-центр СБУ, було перевірено понад 350 церковних споруд та 850 осіб. Зазначається, що понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів.

"Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний українець, який працював на проросійське інформаційне агентство "Антван".

"При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - зазначили правоохоронці.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";

готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.

Обшуки к Києво-Печерській лаврі - що відомо

22 листопада співробітники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир". З словами правоохоронців, вони проводили контррозвідувальні заходи.

Крім того, СБУ провели слідчі дії й в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви московського патріархату.

Також Служба безпеки України провела обшуки в енергетичній компапнії "VS Energy", якою володіють російські олігархи.

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