Членам групи доведеться стояти в черзі і чекати моменту, поки вдасться потрапити на тимчасово окуповану територію Запорізької області.

Місія МАГАТЕ, яка вирушила з інспекцією на Запорізьку АЕС, не отримає спеціальних перепусток від російських окупантів. Групі доведеться стояти в черзі, щоб потрапити на тимчасово захоплені території.

Відповідна інформація надійшла від так званого члена "головної ради" Запорізької області, колаборанта Володимира Рогова. Його заяву процитували росЗМІ.

"Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами — УНІАН) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть", — заявив Рогов.

Відео дня:

Колаборант сказав, що місія "могла б швидко і безперешкодно потрапити туди з Росії". Тобто представникам МАГАТЕ не видадуть перепустки, оскільки вони здійснили офіційний візит через Київ. Тим часом в окупаційній адміністрації Енергодара візит інспекційної групи очікують вранці 1 вересня. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на колаборантів.

Нагадаємо, 30 серпня місія МАГАТЕ прибула в Київ. Вона відправиться перевіряти територію Запорізької АЕС у зв'язку з її регулярними обстрілами з боку окупантів.

Сьогодні група виїхала зі столиці України на ЗАЕС. Члени місії повинні оцінити ситуацію на об'єкті і допомогти її стабілізувати.

Рашисти намагаються вплинути на візит. Вони обстрілюють коридори, якими рухатимуться представники МАГАТЕ, і Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: