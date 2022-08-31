Місія МАГАТЕ, яка вирушила з інспекцією на Запорізьку АЕС, не отримає спеціальних перепусток від російських окупантів. Групі доведеться стояти в черзі, щоб потрапити на тимчасово захоплені території.
Відповідна інформація надійшла від так званого члена "головної ради" Запорізької області, колаборанта Володимира Рогова. Його заяву процитували росЗМІ.
"Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами — УНІАН) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть", — заявив Рогов.
Колаборант сказав, що місія "могла б швидко і безперешкодно потрапити туди з Росії". Тобто представникам МАГАТЕ не видадуть перепустки, оскільки вони здійснили офіційний візит через Київ. Тим часом в окупаційній адміністрації Енергодара візит інспекційної групи очікують вранці 1 вересня. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на колаборантів.
Нагадаємо, 30 серпня місія МАГАТЕ прибула в Київ. Вона відправиться перевіряти територію Запорізької АЕС у зв'язку з її регулярними обстрілами з боку окупантів.
Сьогодні група виїхала зі столиці України на ЗАЕС. Члени місії повинні оцінити ситуацію на об'єкті і допомогти її стабілізувати.
Рашисти намагаються вплинути на візит. Вони обстрілюють коридори, якими рухатимуться представники МАГАТЕ, і Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.
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