Делегація МАГАТЕ має намір оцінити реальну ситуацію на ЗАЕС.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує провести декілька днів на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє Reuters, про це сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який очолює місію.

"Ми тепер зрештою рухаємось після шести місяців старанних зусиль", - заявив Гроссі перед відправленням делегації.

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Він додав, що місія планує провести "декілька днів" на Запорізькій АЕС.

"Ми повинні виконати дуже важливе завдання - оцінити реальну ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію настільки, наскільки ми зможемо", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні делегація МАГАТЕ з Києва вирушила на Запорізьку АЕС.

Раніше стало відомо, що агентство після запрошення Кабміну сформувало місію для візиту на захоплену окупантами ЗАЕС. До складу місії увійшли 14 міжнародних експертів. Очільник місії - Рафаель Гроссі.

Завдання місії МАГАТЕ - ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів та фізичний захист.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що РФ намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на атомну електростанцію - імітує бойові дії в Енергодарі та обстрілює територію біля самої АЕС.

Довідка УНІАН. 4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС та її місто-супутник - Енергодар. Супротивники вже не раз обстрілювали територію електростанції, були пошкодження. Вороги не хочуть створювати довкола ЗАЕС демілітаризовану зону.

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