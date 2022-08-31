Місія вирушила на атомну електростанцію сьогодні зранку.

Делегація МАГАТЕ з Києва вирушила на Запорізьку АЕС.

Про це у своєму Telegram повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом"".

"Вранці 31 серпня 2022 року місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької атомної електростанції", - йдеться у повідомленні. Відео дня:

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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